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Pazarcılardan "elle seçmeyin" uyarısı

Geçtiğimiz günlerde çok yüksek riskli bölge olarak gösterilen Aksaray’da çalışmakta olan pazarcılar sonunda sitem etti. Pazarcılar, vatandaşların kurallara uymadıklarını belirtti.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:35
Pazarcılardan
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalar doğrultusunda Aksaray çok yüksek riskli bölge olarak belirlendi. Aksaray’da alınan kararlar doğrultusunda halk pazarlarında HES kodu uygulamasına ve yaş kısıtlamasına uyulmakta. 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün alınmadığı pazarların hala çok kalabalık oldukları göze çarptı.

Birçok kez ikaz edilmelerine rağmen vatandaşların çoğunun sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maskelerini düzgün kullanmadıkları ve ürünlerin çoğunu elle seçtikleri dikkat çekti. Duruma birebir tanık olan pazarcılar bu duruma sitem etti, vatandaşların daha çok kurallara uymaları gerektiğini dile getirdi.



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
PazarSağlık BakanlığıAksarayPazarcılarKoronavirüs
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