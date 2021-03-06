Pazarcılardan

tarafından yapılan son açıklamalar doğrultusundaçok yüksek riskli bölge olarak belirlendi. Aksaray’da alınan kararlar doğrultusunda halklarında HES kodu uygulamasına ve yaş kısıtlamasına uyulmakta. 20 yaş altının ve 65 yaş üstünün alınmadığı pazarların hala çok kalabalık oldukları göze çarptı.

Birçok kez ikaz edilmelerine rağmen vatandaşların çoğunun sosyal mesafe kurallarına uymadıkları, maskelerini düzgün kullanmadıkları ve ürünlerin çoğunu elle seçtikleri dikkat çekti. Duruma birebir tanık olan pazarcılar bu duruma sitem etti, vatandaşların daha çok kurallara uymaları gerektiğini dile getirdi.

