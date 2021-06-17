Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağında son durum? Bilim Kurulu üyesinden flaş açıklama..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine Toplantısı’nın ardından Erdoğan Cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırıldığı ve kafe ve restoranların faaliyetlerine belirli saatler arasında devam edebileceğini söylemişti. Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler vaka sayılarında gözle görülür bir azalış yalatırken şimdi vatandaşlar pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağı sorusuna yanıt arıyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günleri için uygulanan sokağa çıkma yasaklarının tam olarak kalkabilmesi vaka sayılarının biraz daha düşüşe geçmesi gerektiğini söyledi. 5 binli rakamlara kadar indiğimizi belirten Prof. Dr. İlhan, bu rakamların bu şekilde devam etmesi halinde Temmuz ayının başına kadar sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılma kararının alınabileceğini kaydetti.

Yeni bir döneme girdiğimizi ve hem bireysel önlemlerin hem de aşılama çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Prof. Dr. İlhan, toplumsal kısıtlamaların diğer ülkelere göre daha az yapıldığını ve buna rağmen sürecin çok başarılı bir şekilde ilerlediğini söyledi.

'3'ÜNCÜ DOZ AŞILAR HAZİRAN AYI İÇİNDE'

Prof. Dr. İlhan, koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların üçüncü dozlarıyla ilgili yaptığı konuşmasında ise üçüncü aşıların bir pekiştirici olarak düşünülmesi gerektiğini ve aşılama çalışmalarının ilk başladığı şekilde devam edeceğini söyledi. Önce sağlık çalışanları ve daha sonra da 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamalarına başlanacağını belirten Prof. Dr. İlhan, dünyada aşılamalarda 9 aylık bir deneyim olduğunu ve Türkiye'de de bu sonuçlara göre bu ay içerisinde belli olacağını kaydetti.