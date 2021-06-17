Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Korona virüs sebebi ile yaklaşık 2 yıldır ülkemiz tedbirler alarak salgını önleme yolunda büyük ilerleme kaydetti. Aşılamanın başlamasıyla da birlikte kademeli normal hayata geçiş yaşanırken, bazı kısıtlamalar hala devam ediyor. Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor ve bu yasağın ne zaman kaldırılacağı merak konusu oldu. Bizde siz değerli okuyucularımız için Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceğini haberimizde bilgilendiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Temmuz başına kadar devam edeceği yönündeydi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa İlhan, Temmuz ortasında normal hayata geçiş olabilir, ifadelerine yer verdi.

Aşılamanın etkisiyle de yeni bir döneme girildiğinin altını çizerek, kontrollü bir hayatın bizler için en iyisi olacağına değinildi.

Aşılanma yapılsa bile kapalı alanlarda yine tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyleyen İlhan, 3.doz aşının güvenceye almak olduğunu belirterek, aşılamanın nasıl başladıysa güz dönemine de girmeden yine sırasıyla sağlık çalışanlarından başlayarak yapılmasını önerdi.

Normal yaşama dönmek Temmuz başında öngörülmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.