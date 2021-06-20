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Pazar günü kısıtlamaları kalkıyor mu? Hafta içi yasakları ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama süreci beklenilenden hızlı ilerlerken, vaka sayılarının azalış göstermesi vatandaşların pazar günü kısıtlamalarının ne zaman kalkacağı sorusunu sormasına neden oldu. Yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ise milyonların sorduğu bu sorunun yanıt bulması bekleniyor.

20 Haziran 2021 Pazar 11:24
Pazar günü kısıtlamaları kalkıyor mu? Hafta içi yasakları ne zaman bitecek?
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Türkiye genelinde devam eden aşılama çalışmaları büyük başarı kaydedilirken vaka ve vefat sayılarında görülen azalma hafta içi uygulanan kısıtlamaların ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağının merak edilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesine katılması nedeniyle ertelenen Kabine Toplantısı'nın yarın gerçekleşeceği bildirilirken, gözler yarın toplantıda çıkacak olan kararlara çevrildi.

Uzmanlar, aşılama uygulamasının hızlanmasıyla kısıtlamaların esnetileceğini değerlendirirken yaz ayları sonuna doğru da açık havalarda yine sosyal mesafenin korunarak maske zorunluluğu kalkabileceği görüşündeler. Aşılama programında bulunan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz yada ilk doz aşılarının tamamlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise aşılama programının kısa süre içerisinde beklenilen başarıya ulaştığını söyledi.

Yeni gelen BioNTech aşılarında 2. doz randevu takviminde değişikliğe gide Sağlık Bakanlığı, ilk olarak belirlenen 12 haftalık süreci aşı tedariğinin tam olması nedeniyle bu süreyi 6 haftaya çekti. Bu kararla birlikte Temmuz ayında Türkiye genelinde toplumsak bağışıklığına geçilmesinin de önü açılmış oldu.

PAZAR GÜNLERİ UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI KALKACAK MI?

Kademeli normalleşme uygulamasıyla birlikte hafta için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00 olarak düzenlenmiş ve pazar günleri de tamamen kısıtlama altına alınmıştı. Pazar günleri uygulanan kısıtlamasının devam edip etmeyeceği ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'ndan sonra yapacağı açıklamalarla belli olacak.


Son Güncelleme: 20.06.2021 11:24
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Anahtar Kelimeler:
Pazar YasağıSokağa çıkma YasağıKabine Toplantısı
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