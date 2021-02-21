Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü

Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde Bekir Şahin ve Melek Şahin’in yaşadığı evde sobadan çıkan yangın, mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlamasıyla evin duvarı yıkıldı.

Yaşlı çift hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Ancak tüpün patlamasıyla yıkılan duvarın altında kalan Bekir Şahin ve Melek Şahin çifti hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.