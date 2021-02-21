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Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü

Yozgat'ta sobadan çıkan yangının mutfak tüpüne sıçradı. Mutfak tüpünün patlamasıyla yıkılan duvarın altında kalan yaşlı çift, feci şekilde hayatını kaybetti.

21 Şubat 2021 Pazar 18:12
Patlayan tüp duvarı yıktı: 2 ölü
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Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde Bekir Şahin ve Melek Şahin’in yaşadığı evde sobadan çıkan yangın, mutfak tüpüne sıçradı. Tüpün patlamasıyla evin duvarı yıkıldı.

Yaşlı çift hayatını kaybetti

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.  Ancak tüpün patlamasıyla yıkılan duvarın altında kalan Bekir Şahin ve Melek Şahin çifti hayatını kaybetti. Yaşlı çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.



Son Güncelleme: 21.02.2021 18:12
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YozgatTüpYangın
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