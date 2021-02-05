Pastırma polemiği zam getirdi! Kayseri mi? Kastamonu mu?

Vatandaş tepkili

Sonanlardaili ile rekabete girenzamma sebep oldu. Gün geçtikçe artan rekabet sonucunda1 yıl olmadan 40 TL zamlandı. Ünlü gurmelerinde katıldığı rekabette vatandaşa anket düzenleyerek Kayseri pastırması ile Kastamonu pastırmasının tekrardan karşılaşmasına sebep oldu.

1 yıl olmadan 40 TL zam gören pastırma vatandaşa pes dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise zam hakkında iki ilin rekabeti devam ettiği sürece pastırmasının zamlanacağını söyledi.