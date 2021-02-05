Pastırma polemiği zam getirdi! Kayseri mi? Kastamonu mu?

Son zam
anlarda Kayseri
ili ile rekabete giren Kastamonu
zamma sebep oldu. Gün geçtikçe artan rekabet sonucunda pastırma
1 yıl olmadan 40 TL zamlandı. Ünlü gurmelerinde katıldığı rekabette vatandaşa anket düzenleyerek Kayseri pastırması ile Kastamonu pastırmasının tekrardan karşılaşmasına sebep oldu.
Vatandaş tepkili
1 yıl olmadan 40 TL zam gören pastırma vatandaşa pes dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise zam hakkında iki ilin rekabeti devam ettiği sürece pastırmasının zamlanacağını söyledi.
Son Güncelleme: 05.02.2021 14:02
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