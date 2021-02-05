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Pastırma polemiği zam getirdi! Kayseri mi? Kastamonu mu?

Gündemimizden düşmeyen pastırma konusu halen güncelliğini korumaya devam ediyor. Bu zamana kadar pastırma denilince akla ilk gelen şehir Kayseri’ye rakip çıktı. Pastırma rekabeti zamla sonuçlandı.

05 Şubat 2021 Cuma 14:02
Pastırma polemiği zam getirdi! Kayseri mi? Kastamonu mu?
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Son zamanlarda Kayseri ili ile rekabete giren Kastamonu zamma sebep oldu.  Gün geçtikçe artan rekabet sonucunda pastırma 1 yıl olmadan 40 TL zamlandı. Ünlü gurmelerinde katıldığı rekabette vatandaşa anket düzenleyerek Kayseri pastırması ile Kastamonu pastırmasının tekrardan karşılaşmasına sebep oldu.

Vatandaş tepkili

1 yıl olmadan 40 TL zam gören pastırma vatandaşa pes dedirtti. Sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise zam hakkında iki ilin rekabeti devam ettiği sürece pastırmasının zamlanacağını söyledi.



Son Güncelleme: 05.02.2021 14:02
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Anahtar Kelimeler:
ZamKayseriKastamonuPastırma
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