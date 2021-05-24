İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Parti düzenleyip koronaya davet çıkardılar

Pendik'te bir grup insan sokağa çıkma yasağında bir otelin havuz başında DJ eşliğinde maskesiz ve mesafesiz parti yaptı. Tedbirleri ihlal eden anlar an be an görüntülendi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:27
Parti düzenleyip koronaya davet çıkardılar
Takip Et:

Pendik'te sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup insan otelde toplandı. Grup korona virüs yasaklarını hiçe sayarak havuz başında müzik eşliğinde eğlendi. Kısıtlamaları ihlal eden parti anları kameralara yansıdı. Parti, otele giriş yapan kişilerce cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği etkilkte otel müşterisi olduğu öğrenilen pek çok sayıdaki kişi kameralara yansıdı. Kayıtlarda otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, partiye katılanların ise tedbirleri ihlal ettiği görüldü.


Son Güncelleme: 24.05.2021 13:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HavuzPendikKORONAParti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
Diyarbakır'da patlama mı oldu?
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
İstinaf mahkemesi nedir? İstinaf mahkemeleri hangi davalara bakar? İstinaf mahkemeleri hakkında bilgiler
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Uğur Mumcu kimdir? Uğur Mumcu kaç yılında, nasıl öldürüldü? Uğur Mumcu suikastı yapanlar yakalandı mı?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker videolarını nereden çekiyor? Sedat Peker nerede, yakalandı mı?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?
Sedat Peker 7. videosu yayınlandı mı? Sedat Peker kaç video yayınlayacak?

Popüler Haberler

Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
MEB 2021 okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Sensiz Olmaz 4. bölüm Kanal 7 canlı izle – 22 Mayıs 2021 Cumartesi tek parça Sensiz Olmaz yeni son bölüm izle
Yemin 340. Bölüm izle 23 Mayıs Pazar son bölüm - Kanal 7 Yemin yeni bölüm canlı izle
Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Gerçek adı nedir? Akmal Mirzo hakkında bilgiler
Emanet 185. bölüm Kanal 7 canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2021
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.