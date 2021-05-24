Parti düzenleyip koronaya davet çıkardılar

'te sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup insan otelde toplandı. Grupvirüs yasaklarını hiçe sayarakbaşında müzik eşliğinde eğlendi. Kısıtlamaları ihlal edenanları kameralara yansıdı. Parti, otele giriş yapan kişilerce cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği etkilkte otel müşterisi olduğu öğrenilen pek çok sayıdaki kişi kameralara yansıdı. Kayıtlarda otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, partiye katılanların ise tedbirleri ihlal ettiği görüldü.