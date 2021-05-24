Parti düzenleyip koronaya davet çıkardılar

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:27
Pendik
'te sosyal medya üzerinden bir araya gelen bir grup insan otelde toplandı. Grup korona
virüs yasaklarını hiçe sayarak havuz
başında müzik eşliğinde eğlendi. Kısıtlamaları ihlal eden parti
anları kameralara yansıdı. Parti, otele giriş yapan kişilerce cep telefonuyla çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği etkilkte otel müşterisi olduğu öğrenilen pek çok sayıdaki kişi kameralara yansıdı. Kayıtlarda otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları, partiye katılanların ise tedbirleri ihlal ettiği görüldü.
Son Güncelleme: 24.05.2021 13:27
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