İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Parkta uyuya kalınca düğün paralarını kaptırdılar

Mersin’de evlilik hazırlığı içerisinde bulunan bir çift, Evliliklerini kutlama için gittikleri restoran çıkışında dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğün parası çaldırdılar. Parkta sabahlayan çift uyandıklarında yanlarında bulunan çantalarında 1800 Euro ve 650 TL yi çalan hırsızlar, çiftin üzerinde bulunan üç cep telefonunu da alarak gözden kayboldular. Nikâh için gün bekleyen çift soluğu karakolda aldılar.

22 Eylül 2020 Salı 13:00
Parkta uyuya kalınca düğün paralarını kaptırdılar
Takip Et:

Mersin’de evlilik hazırlığı içerisinde bulunan bir çift, Evliliklerini kutlama için gittikleri restoran çıkışında dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğün parası çaldırdılar. Parkta sabahlayan çift uyandıklarında yanlarında bulunan çantalarında 1800 Euro ve 650 TL yi çalan hırsızlar, çiftin üzerinde bulunan üç cep telefonunu da alarak gözden kayboldular. Nikâh için gün bekleyen çift soluğu karakolda aldılar.


Mersin'de yaşayan 35 yaşındaki Fatma Polat ile Almanya'da restoran işleten 51 yaşındaki Mustafa Zülküflü, heyecanla evlilik hazırlığı yaparken, yaşadıkları koşuşturmada parkta biraz dinlenmek isterlerken uyuya kaldılar. Uyandıklarında büyük şok yaşayan çifttin yanlarında bulunan para ve cep telefonları çalınmıştı.Polat ve Zülküflü çifti, düğün paralarını çaldırınca savcılığa suç duyurusunda bulunarak, evlilik paralarının bulunmasını istedi.

Olayı anlatan çift salgın nedeniyle nikahlarını şimdi yapamadıklarını ancak fotoğraf ve nikah işlemlerini halletmek için uğraşan çift bir restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra çıkışta biraz yürüdüklerini sonra parkta dinlenmek isterlerken uyuya kaldıklarını be sabah uyandıklarında eşyalarının paralarının çalındığını söyleyen çift büyük şok yaşadıklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 22.09.2020 13:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MersinEvlilik HazırlığıHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü
Nevşehir'de feci kaza ! 2 ölü
Kaza geçiren polis memuru şehit oldu
Kaza geçiren polis memuru şehit oldu
Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi
Faciadan dönüldü! Freni boşalan tır çocuk parkına girdi
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Van'da düzenlenen operasyon ile PKK'ya ait silah ve mühimmatlara el konuldu!
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Yıldırım - 3 operasyonunda Gri kategoride aranan terörist öldürüldü
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı
Niğde Valisi Şimşek, depremde 17'si ağır 126'sı hafif 143 evin hasar gördüğünü açıkladı

Popüler Haberler

Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
Bedelli askerlik 2020 sevk tarihleri belli oldu!
Payitaht Abdülhamid Ömer Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Batın Uçan Biyografisi
Çukur dizisi Yamaç'ın yeni partneri Ayça Ayşin Turan oldu! Ayça Ayşin Turan kimdir?
2020 İtfaiye eri net ve brüt itfaiye eri maaşları
Bayern Münih Schalke 04 maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak
A101 Huawei Band 4 bileklik nasıl? Kullananların yorumları nelerdir?
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2020
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Altın ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 Salı Güncel altın fiyatları 22 Eylül 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.