Parkta uyuya kalınca düğün paralarını kaptırdılar

Mersin’de evlilik hazırlığı içerisinde bulunan bir çift, Evliliklerini kutlama için gittikleri restoran çıkışında dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğün parası çaldırdılar. Parkta sabahlayan çift uyandıklarında yanlarında bulunan çantalarında 1800 Euro ve 650 TL yi çalan hırsızlar, çiftin üzerinde bulunan üç cep telefonunu da alarak gözden kayboldular. Nikâh için gün bekleyen çift soluğu karakolda aldılar.
Olayı anlatan çift salgın nedeniyle nikahlarını şimdi yapamadıklarını ancak fotoğraf ve nikah işlemlerini halletmek için uğraşan çift bir restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra çıkışta biraz yürüdüklerini sonra parkta dinlenmek isterlerken uyuya kaldıklarını be sabah uyandıklarında eşyalarının paralarının çalındığını söyleyen çift büyük şok yaşadıklarını ifade etti.