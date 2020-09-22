Parkta uyuya kalınca düğün paralarını kaptırdılar

Mersin’de evlilik hazırlığı içerisinde bulunan bir çift, Evliliklerini kutlama için gittikleri restoran çıkışında dinlenmek için oturdukları parkta uyuyakalınca düğün parası çaldırdılar. Parkta sabahlayan çift uyandıklarında yanlarında bulunan çantalarında 1800 Euro ve 650 TL yi çalan hırsızlar, çiftin üzerinde bulunan üç cep telefonunu da alarak gözden kayboldular. Nikâh için gün bekleyen çift soluğu karakolda aldılar.

Mersin'de yaşayan 35 yaşındaki Fatma Polat ile Almanya'da restoran işleten 51 yaşındaki Mustafa Zülküflü, heyecanla evlilik hazırlığı yaparken, yaşadıkları koşuşturmada parkta biraz dinlenmek isterlerken uyuya kaldılar. Uyandıklarında büyük şok yaşayan çifttin yanlarında bulunan para ve cep telefonları çalınmıştı.Polat ve Zülküflü çifti, düğün paralarını çaldırınca savcılığa suç duyurusunda bulunarak, evlilik paralarının bulunmasını istedi.

Olayı anlatan çift salgın nedeniyle nikahlarını şimdi yapamadıklarını ancak fotoğraf ve nikah işlemlerini halletmek için uğraşan çift bir restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra çıkışta biraz yürüdüklerini sonra parkta dinlenmek isterlerken uyuya kaldıklarını be sabah uyandıklarında eşyalarının paralarının çalındığını söyleyen çift büyük şok yaşadıklarını ifade etti.

