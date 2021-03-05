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Parkta silahlı intihar

Kayseri’ye bağlı Kılıçaslan Mahallesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Parka giden bir kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Olay bölge halkını dehşete düşürdü.

05 Mart 2021 Cuma 15:56
Parkta silahlı intihar
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Kayseri’de bulunan Kılıçaslan Mahallesi’de bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Parka giden bir kişi intihar ederek yaşamına son verdi. Olay bölge halkını dehşete düşürdü. Melikgazi ilçesinde bulunan Kılıçaslan Mahallesi’nde bir kişinin parkta 40 yaşında bir vatandaş kendisini silahla vurarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra otopsi yapılması için morga gönderdi. Tüm incelemelere rağmen intihar eden kişinin kimliği tesit edilemedi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın kim olduğu, nereli olduğu, neden intihar ettiği araştırılmaya başlandı. Savcılık, olay yerinde incelemelerinden sonra soruşturma başlatılmasına karar verildi. İntihar eden erkeğin ailesinin olup olmadığı de merak konusu oldu.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:56
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Anahtar Kelimeler:
KayseriParkIntihar
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