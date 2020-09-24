İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna Çakır dosyasında flaş gelişmeler yaşanıyor! Müge Anlı Aleyna Çakır cinayetini kapattı mı?
Son Dakika
Müge Anlı programında konuşulan Aleyna...

Parkta kolu kırılmıştı! Yoğun bakıma giren 7 yaşındaki Miray hayata tutunamadı

Denizli'de parkta oyun oynarken düşen ve kolu kırılan 7 yaşındaki Miray ameliyat sonrasında girdiği yoğun bakımda hayata tutunamadı.

24 Eylül 2020 Perşembe 23:01
Parkta kolu kırılmıştı! Yoğun bakıma giren 7 yaşındaki Miray hayata tutunamadı
Takip Et:

7 yaşındaki kız çpcuğunun hayatını kaybettiği üzücü olay Denizli Acıpayam'da yaşandı.

İlçe'de yaşayan 7 yaşındaki Miray Tokdemir isimli kız çocuğu geçtiğimiz 15 gün evvel mahalledeki parkta oyun oynadığı esnada düşerek kolunu kırdı. Küçük hemen akrabaları tarafından özel bir hastaneye yetiştirildi. Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra talihsiz kız hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrada ise küçük kızın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

KÜÇÜK KIZ HAYATA TUTUNAMADI

Ancak 7 yaşındaki Miray ameliyattan 2 gün geçtiği halde gözünü açmadı ve Mirak Tokdemir acil olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine buradaki yoğun bakımda devam edilen Tokdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayata tutunamadı.


Özel hastanedeki yapılan ameliyatta verilen narkoz sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilen küçük Miray'ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.Talihsiz kız'dan alınan önekler detaylı bir şekilde incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

7 yaşındaki Miray Tokdemir'in cenazesi bugün toprağa verildi. Tokdemir'in babası Mehmet Ali Tokdemir ise olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 23:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizliKolu Kırılan Kız Hayatını KaybettiYoğun Bakımdan çıkamadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Freni patlayan kamyon başka bir kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı!
Sinop'ta trafik kazası: 1 yaralı!
25 yıllık arkadaşını çekiçle vurarak öldürdü
25 yıllık arkadaşını çekiçle vurarak öldürdü
Hastanelerde bugün tespit edilen koronavirüs taşıyan hasta sayısı bin 721 oldu
Hastanelerde bugün tespit edilen koronavirüs taşıyan hasta sayısı bin 721 oldu
Marmara'da 4.2 şiddetinde deprem
Marmara'da 4.2 şiddetinde deprem
Antalya'da FETÖ / PDY operasyonunda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Antalya'da FETÖ / PDY operasyonunda 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Popüler Haberler

Asgari ücrete 350 TL zam kapıda! Teklif mecliste
Meme kanseri nasıl tedavi edilir, nasıl anlaşılır? Göğüs kanserinin belirtileri nelerdir?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Eylül 2020 Perşembe Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
30000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2020
PlayStation Plus aboneliği ne kadar? Sony, PlayStation Plus 2020 Abonelik ücretleri
Yeni Hayat hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli karakterini kim canlandırıyor? Furkan Palalı kimdir?
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Yeni Hayat Gökçe kimdir? İpek Filiz Yazıcı kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok, neden yayınlanmadı? 18 Nisan Cumartesi Show Tv yayın akışı Kuzey Yıldızı yeni yayınlanmadı?
İstanbul'da fırtına ne zaman sona eriyor?
Hakan Muhafız dizisi yeni sezon olacak mı? Netflix Hakan Muhafıx 5. sezon ne zaman yayınlanır?
Playstation 5 satış fiyatı ne kadar? PS5 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu?
Günlük burç yorumları 29 Mart 2020 Pazar - Gündelik hayatınız için yıldız ve astroloji falınız
Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Esnaf işsizlik maaşı şartları nelerdir? 2020 Esnafa işsizlik maaşı yürürlüğe girdimi?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı
Torun bakım maaşı miktarı ve başvuru şartları 2020
100.000 tl ye alınabilecek en iyi araba

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.