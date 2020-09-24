Parkta kolu kırılmıştı! Yoğun bakıma giren 7 yaşındaki Miray hayata tutunamadı

7 yaşındaki kız çpcuğunun hayatını kaybettiği üzücü olay Denizli Acıpayam'da yaşandı.

İlçe'de yaşayan 7 yaşındaki Miray Tokdemir isimli kız çocuğu geçtiğimiz 15 gün evvel mahalledeki parkta oyun oynadığı esnada düşerek kolunu kırdı. Küçük hemen akrabaları tarafından özel bir hastaneye yetiştirildi. Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra talihsiz kız hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrada ise küçük kızın tedavisine yoğun bakımda devam edildi.

KÜÇÜK KIZ HAYATA TUTUNAMADI

Ancak 7 yaşındaki Miray ameliyattan 2 gün geçtiği halde gözünü açmadı ve Mirak Tokdemir acil olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine buradaki yoğun bakımda devam edilen Tokdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayata tutunamadı.

Özel hastanedeki yapılan ameliyatta verilen narkoz sonrasında hayatını kaybettiği iddia edilen küçük Miray'ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında netlik kazanacak.Talihsiz kız'dan alınan önekler detaylı bir şekilde incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

7 yaşındaki Miray Tokdemir'in cenazesi bugün toprağa verildi. Tokdemir'in babası Mehmet Ali Tokdemir ise olayla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.