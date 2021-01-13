Park halindeki otomobilde bir gencin cansız bedeni bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki Hüseyin O., park halindeki otomobilinde başından kurşunlanmış şekilde bulundu.

Sürücü ölü bulundu

Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesinde eski bir inşaat bölgesinde meydana gelen olayda, arazide park halinde bir otomobil bulundu. Otomobil sürücüsünün hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtaki kişinin 23 yaşındaki Hüseyin O. olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde gencin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bir adet tabanca bulundu.

Gencin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.