İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Park halindeki otomobilde bir gencin cansız bedeni bulundu

Samsun'da park halindeki bir otomobilin içerisinde, başından vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:39
Park halindeki otomobilde bir gencin cansız bedeni bulundu
Takip Et:

Samsun’un Bafra ilçesinde 23 yaşındaki Hüseyin O., park halindeki otomobilinde başından kurşunlanmış şekilde bulundu.

Bafra ilçesinin Çetinkaya Mahallesinde eski bir inşaat bölgesinde meydana gelen olayda, arazide park halinde bir otomobil bulundu. Otomobil sürücüsünün hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sürücü ölü bulundu

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, araçtaki kişinin 23 yaşındaki Hüseyin O. olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde gencin başından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bir adet tabanca bulundu.

Gencin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OtomobilCansız BedenAdli Tıp Kurumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Ordu'da minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da iki araç kafa kafay çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Diyarbakır'da iki araç kafa kafay çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sahte gelinden herkesi şaşırtan itiraf! “3 yıldır insanları evlilik vaadi ile dolandırdım.”
Sahte gelinden herkesi şaşırtan itiraf! “3 yıldır insanları evlilik vaadi ile dolandırdım.”
İstanbul metrosunda cinsel taciz skandalı!
İstanbul metrosunda cinsel taciz skandalı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
'Alo 170' hattına yapılan çağrılar salgın sürecinde W arttı!
'Alo 170' hattına yapılan çağrılar salgın sürecinde W arttı!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Ocak 2020 TV8 Doğduğun Ev Kaderindir neden yayınlanmıyor?
Safer Ayı Hangi Tarihte Başlıyor? 2019 Yılı Safer Ayı Hangi Tarihte? Safer Ayı İbadetleri Nelerdir?
Baraj dizisi ne zaman başlayacak? Baraj yeni bölüm için tarih belli oldu
Whatsapp, Instagram neden açılmıyor? sorun ne, Whatsapp çöktü mü?
Atiye ne zaman başlayacak? Beren Saat'in yeni dizisi için tarih belli oldu mu?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Burhan'ı Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayat hikayesi!
Sadakatsiz dizisinde Volkan karakterine Caner Cindoruk hayat veriyor
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir? Celal Al nereli, yaşı kaç?
Zümrüdüanka dizisi Behram kimdir? Menderes Samancılar kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisinin Eftalya'sı Sezanur Sözen'in hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.