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Parfüm kutusu patladı, alevler kısa sürede yükseldi

Muğla, Bodrum'da yaşanan olayda bir konteynerde patlayan parfüm şişeleri yangına sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 18:41
Parfüm kutusu patladı, alevler kısa sürede yükseldi
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Dağbelen Mahallesi'nde Mehmet Kara adlı kişinin bahçesinde bulunan konteynırda idiialara göre parfüm şişenin patlamasıyla yangın meydana geldi.

İçinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynırdaki yangın kısa sürede alev aldı. İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ulaşarak olayı bildirdi. Bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale geldi

Konteynıra müdahlenin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın sonunda konteynırda yer alan eşyalar kullanılamaz hale hale gedi. Yangın sırasında 112 Acil Sağlık ekiperi de olabilecek herhangi bir acil durum için hazır durumda bulundu.

Alevlere müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, "Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.” açıklamasında bulundu.


Son Güncelleme: 13.05.2021 18:41
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ParfümPatladıKutusuAlevYangın
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