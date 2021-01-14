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Parçalanmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

Sakarya'da bir çanta içerisinde bulunan et ve kemik parçaları otopsi merkezine gönderildi. Yapılan otopside, ceset parçalarının 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 17:09
Parçalanmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
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Dün akşam saatlerinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir çanta bulan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın içerisinde et ve kemik parçaları olduğunu tespit etti. Çanta, kemik parçalarının kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü.

18 yaşından büyük bir erkeğe ait

Otopsi merkezinde yapılan incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çanta içerisinde bulunan cesedin, kişi öldürüldükten sonra balta ile parçalandığı tespit edildi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Ceset parçaları üzerinden alının doku önekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA sonucu, kaybolan kişilerin DNA’ları ile karşılaştırılacak. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları sonrasında arama çalışmalarına devam edecek.



Son Güncelleme: 14.01.2021 17:09
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaCesetçantaKemik ParçalarıAdli Tıp KurumuDna
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