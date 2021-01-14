Parçalanmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir çanta bulan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın içerisinde et ve kemik parçaları olduğunu tespit etti. Çanta, kemik parçalarının kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü.
18 yaşından büyük bir erkeğe ait
Arama çalışmaları devam ediyor
Ceset parçaları üzerinden alının doku önekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA sonucu, kaybolan kişilerin DNA’ları ile karşılaştırılacak. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları sonrasında arama çalışmalarına devam edecek.
Son Güncelleme: 14.01.2021 17:09