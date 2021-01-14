Parçalanmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı

Dün akşam saatlerinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir çanta bulan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çantanın içerisinde et ve kemik parçaları olduğunu tespit etti. Çanta, kemik parçalarının kime ait olduğunun belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü.

18 yaşından büyük bir erkeğe ait

Arama çalışmaları devam ediyor

Otopsi merkezinde yapılan incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Çanta içerisinde bulunan cesedin, kişi öldürüldükten sonra balta ile parçalandığı tespit edildi.

Ceset parçaları üzerinden alının doku önekleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. DNA sonucu, kaybolan kişilerin DNA’ları ile karşılaştırılacak. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları sonrasında arama çalışmalarına devam edecek.