Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı

Antalya Alanya ilçesinde çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 gündür ücretlerini alamayan 10 işçi 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Uzun süre inşaattan indirilmek için uğraştılar.

Antalya Alanya’da çalışan 10 işçi iddialara göre 25 gündür paralarını alamadıklarını söylediler, toplamda 25 bin TL alacaklı olan işçiler isyan ederek 5 katlı yapım aşamasında olan bir enkaz bir binanın çatısına çıkarak eylem yaptılar. Çevre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri işçileri ikna etmek için uğraştılar. Van’dan Antalya’ya çalışmak için gelen işçiler şartlarının çok kötü olduğunu işverenlerin alacaklarını inkar ettiklerini ve işten atıldıklarını söyleyerek isyan ettiler.

İşveren tarafından alacaklarının 16 bin TL verilerek 2 saat süren ikna çalışmaları sonrasında eylem son buldu. Polis tarafından ifade alınmak üzere işçiler karakola getirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.