İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni sezon başlıyor
Son Dakika
Hasret bitiyor! Süper Lig'de yeni...
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın coronavirüs...
ABD'den son dakika Irak kararı! Asker sayısını 3 bine düşürecek
ABD'den son dakika Irak kararı!...
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone 12 kamera tasarımları sızdırıldı!
Gelecek hafta tanıtılması beklenen iPhone...

Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı

Antalya Alanya ilçesinde çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 gündür ücretlerini alamayan 10 işçi 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Uzun süre inşaattan indirilmek için uğraştılar.

11 Eylül 2020 Cuma 14:29
Paralarını alamayan 10 inşaat işçisi çatıya çıkarak eylem yaptı
Takip Et:

Antalya Alanya ilçesinde çalıştıkları inşaatta yatan ve 25 gündür ücretlerini alamayan 10 işçi 5 katlı binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Uzun süre inşaattan indirilmek için uğraştılar.


Antalya Alanya’da çalışan 10 işçi iddialara göre 25 gündür paralarını alamadıklarını söylediler, toplamda 25 bin TL alacaklı olan işçiler isyan ederek 5 katlı yapım aşamasında olan bir enkaz  bir binanın çatısına çıkarak eylem yaptılar. Çevre vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri işçileri ikna etmek için uğraştılar. Van’dan Antalya’ya çalışmak için gelen işçiler şartlarının çok kötü olduğunu işverenlerin alacaklarını inkar ettiklerini ve işten atıldıklarını söyleyerek isyan ettiler.

İşveren tarafından alacaklarının 16 bin TL verilerek 2 saat süren ikna çalışmaları sonrasında eylem son buldu. Polis tarafından ifade alınmak üzere işçiler karakola getirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.09.2020 14:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eylemİnşaat İşçisiAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü! Sürücü ve yakınları birbirine girdi
Bursa'da trafik kazası sonrası ortalık savaş alanına döndü! Sürücü ve yakınları birbirine girdi
Danimarka'nın Stockholm kentinde skandal provokasyon! Kur'an-ı Kerim yaktılar
Danimarka'nın Stockholm kentinde skandal provokasyon! Kur'an-ı Kerim yaktılar
Oğlunun düğünü sırasında kalp krizi geçiren baba bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Oğlunun düğünü sırasında kalp krizi geçiren baba bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Şanlıurfa'da iki kardeş arasında şarj aleti kavgası ölümle bitti
Şanlıurfa'da iki kardeş arasında şarj aleti kavgası ölümle bitti
9 yaşındaki küçük çocuk elbise dolabında ölü bulundu
9 yaşındaki küçük çocuk elbise dolabında ölü bulundu
Kahvehane tartışması sonunda 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı
Kahvehane tartışması sonunda 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Popüler Haberler

MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Kayhan Özekin kaç yaşında ve nereli?
Vergi levhası nasıl çıkarılır? 2020 vergi levhası ne kadar sürede çıkar?
2020 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
2020 Emekliye bayram ikramiyesi zammı var mı?
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Türk Telekom 650 personel alımı yapılacak iller hangileridir? 2020 Türk Telekom personel alım şartları ve başvuru adresleri
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? Bir tweet ortalığı karıştırdı!
Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2020 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları
Sözleşmeli er maaşları ne kadardır? Sözleşmeli er tazminat hakkı ve maaş bilgileri
5 Sene Vadeli 50 Bin TL kefilsiz formalitesiz çiftçi tarım kredisi
Çukur Mahsun geri döndü! Berkay Ateş Yamaç'ı kurtardı!
Tek ders sınavı nedir? Aöf tek ders sınavı ne zaman olur?
Hangi şehrin plaka kodu kaç? Türkiye illeri plaka listesi
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 SGK rapor parası sorgulama işlemleri
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2020
2020 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 11 Eylül 2020 Cuma
PTT borç yapılandırması yapıyor mu? Eylül 2020 PTT borç yapılandırma kredi faiz oranları ve şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.