Para dolu çantayı unutan turistlerin çantasını muhtar teslim etti

Tarihi ve turistlik yerleri ile ünlü olan Güzelyurt ilçesine gezmeye gelen İsviçreli çift, bir süre sonra gezinin ardından bir konağa girdi. İlçe halkı tarafından ikramların gerçekleştiği konaktan İsviçreli çift bir süre sonra ayrıldı.

Bu esnada konakta bir vatandaş turistlerin çantasını unuttuğunu gördü. Çantanın içini kontrol eden Sadık Sümer adlı vatandaş durumu hemen köydeki mahalleı Cumali Balcan'a haber verdi.

Aracıyla konağa ulaşan Cumali Balcan çantayı alarak turistlere teslim etmek üzere yola düştü. İsviçreli çifti çıkışta yakalayan muhtar ve vatandaş para dolu çantayı teslim etti. Turist çift, duyarlı davranışı sebebiyle muhtar Balcan ve Sadık Sümer'e teşekkürlerini ileterek ilçeden ayrıldı.