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Para dolu çantayı unutan turistlerin çantasını muhtar teslim etti

​ Aksaray, Güzelyurt'ta İsviçreli turist çift girdikleri konakta para dolu çantalarını unutunca çantanın unutulduğunu gören muhtar harekete geçti. Muhtar, çantayı alıp aracına binerek turistlerin peşinden giderek çantayı teslim etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:43
Para dolu çantayı unutan turistlerin çantasını muhtar teslim etti
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Tarihi ve turistlik yerleri ile ünlü olan Güzelyurt ilçesine gezmeye gelen İsviçreli çift, bir süre sonra gezinin ardından bir konağa girdi. İlçe halkı tarafından ikramların gerçekleştiği konaktan İsviçreli çift bir süre sonra ayrıldı.

Bu esnada konakta bir vatandaş turistlerin çantasını unuttuğunu gördü. Çantanın içini kontrol eden Sadık Sümer adlı vatandaş durumu hemen köydeki mahalle muhtarı Cumali Balcan'a haber verdi.

Aracıyla konağa ulaşan Cumali Balcan çantayı alarak turistlere teslim etmek üzere yola düştü. İsviçreli çifti çıkışta yakalayan muhtar ve vatandaş para dolu çantayı teslim etti. Turist çift, duyarlı davranışı sebebiyle muhtar Balcan ve Sadık Sümer'e teşekkürlerini ileterek ilçeden ayrıldı.


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:43
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Anahtar Kelimeler:
MuhtarTurist
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