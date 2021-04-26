Pandemi işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağın süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Salgın nedeniyle bazı firmalar iflas veya üretime ara vermek zorunda kaldı. Bu durumda çalışanlar işten çıkarılmak zorunda kaldılar. Hükümette buna tedbir olarak işten çıkarma yasağı getirdi. Çalışanlarda işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmama konusunu araştırmaya başladı.

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından en son olarak 17 Mart tarihinde uzatılan yasak hala devam ediyor. Yasağın tekrar uzatılıp uzatılmayacağı konusunda henüz net bir gelişme olmazken çalışanlar Cumhurbaşkanından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Mevcut yasak 17 Mayısıs tarihinde sona eriyor.