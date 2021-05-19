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Pamukkale'de 19 Mayıs heyecanı! Pamukkale Belediyesi gençlere özel 19 Mayıs etkinlik programı düzenledi

Pamukkale’de 19 Mayıs heyecanı! Pamukkale Belediyesi sayesinde gençler 19 Mayıs’ı farklı bir coşku ile kutluyor. Pamukkale Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere özel etkinlik programı yapıldı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:25
Pamukkale'de 19 Mayıs heyecanı! Pamukkale Belediyesi gençlere özel 19 Mayıs etkinlik programı düzenledi
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Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere ayrı bir coşku yaşatıyor. Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs’a özel gençlere özel etkinlik programı düzenliyor. Pamukkale’nin yedi ayrı bölgesinde beş farklı alanda düzenlenen yarışmalarda gençler büyük bir heyecan yaşadı.

Pamukkale Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı adına “Gençler Yarışarak Eğleniyor” sloganıyla çeşitli etkinlikler organize etti. Siteler Mahallesi Kuruçay pazar yeri, Kuşpınar pazar yeri, Fatih kapalı pazar yeri, Aktepe Akvadi Parkı, Kınıklı Mahallesi AKUT Park, Pamukkale Kocaçukur Tesisleri ve Zümrüt Mahalle muhtarlığı parkında gençler için farklı alanlarda yarışmaların yapıldığı stantlar kuruldu. Pamukkale’nin gençleri kurulan bu alanlarda futbol ve basketbol alanlarında şut yarışmasının dışında; barfiks, ip atlama, dart ve hemsball alanlarında yeteneklerini gösterdi. Bu alanlarda düzenlenen yarışmalardan sonra her dalda ilk ona girmeyi başaran gençler, 19 Mayıs 2021 saat 17:00’de Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesinde düzenlenecek final grubuna kalarak yeteneklerini orada da gösterme imkanı bulacaklar.

Yapılan finallerde de dereceye girmeyi başaran gençler çeşit çeşit hediyenin sahibi olacak. Pamukkale Belediyesi, bütün bu organizasyonda COVID-19 önlemleri alırken, bütün malzemelerin dezenfekte işlemleri her bir yarışmacı için ayrı ayrı yapıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, etkinliğin düzenlendiği yerlere ziyaret gerçekleştirerek gençler ile buluştu ve onların bayramını kutladı. Başkan Örki, dart atışı, basketbol ve futbolda şut atışı yaptı. Pamukkale Belediyesi tarafından gençler için özel düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine katılım sağlayan genç isimlerden Utku Doğan, Ümit Akkaya, Emre Kölem ve Sümeyra Akan, kendilerine sunulan bu imkan için Pamukkale Belediyesi ile Pamukkale Belediye Başkan’ı Avni Örki’ye teşekkürlerini sundular.

“Gençlerimiz bizim her şeyimiz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı farklı yaşamalarını istedikleri belirterek şu ifadeleri kullandı, "Gençler bizim geleceğimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilçemizde farklı yaşansın istedik. Korona virüs önlemlerini alarak bir dizi etkinlikler düzenledik. Kademeli normalleşme dönemine denk gelmişken gençlerimizin bu 19 Mayıs'ı farklı kutlamasını istedik. Çeşitli dallarda yarışmaların yanı sıra iyi zaman geçirebilecekleri oyunlar da yer aldı. Etkinliğimize katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Branşlarda ilk 10'a giren gençlerimizi 19 Mayıs günü belediyemizde düzenlenecek olan final müsabakalarında bir kez daha yarışma imkanı sağlayarak dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceğiz. Bu vesile ile bir kez daha tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum"


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:25
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Pamukkalede 19 Mayıs HeyecanıPamukkale Belediyesi Gençlere özel 19 Mayıs Etkinlik Programı
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