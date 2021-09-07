Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?

İlk olarak ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan Palu olayının son duruşması an itibariyle karara bağlandı. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal’a yaptığı işkencelerden dolayı hapsi istenen Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael’in cezası belli oldu. Peki Palu davası Tuncer Ustael’in cezası ne?

Palu Davası Tuncer Ustael’in Cezası Ne?

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Meryem Tahnal ve Melike Tahnal’ın ölümünden sorumlu tutulan Palu ailesinin 6 ferdi yargılandı. Özellikle Palu ailesinin damadı Tuncer Ustael’in mahkemeden nasıl bir ceza alacağı merak konusuydu. Mahkeme heyeti, Tuncer Ustael’e işkence ve kasıtlı öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, özgürlüğü kısıtlama suçundan 4 ve kredi kartını kötüye kullanma suçlarından toplamda 7 yıl hapis ve 100 lira adli parası verildi.