Paket servisinde traktör kullanınca gündem oldu

Karabük'te yaşanan ilginç olayda Soğuksu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşam süren Turgut Ekinci 'nin servisi bir hayli dikkat çekti. Ekinci, bir sene önce açmış oldukları pide salonunda paket servisleri için babadan kalma yadigar traktörü kullandı.

Konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Ekinci, “Bir senedir paketleri böyle götürüyoruz. Müşteriler sipariş verirken traktörlü pide salonu orası mı, diye soruyor. " dedi.

Ekinci'nin 18 yaşındaki oğlu Mustafa Can Ekinci de babasıyla paket servis işinde. Oğul Mustafa Can Ekinci ise durumla ilgili olarak “Traktör, müşterilerin dikkatini çekiyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Konaya basıp ‘siparişiniz geldi’ deyince şaşırıyorlar” diye konuştu.