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Paket servisinde traktör kullanınca gündem oldu

Karabük’te pide salonu çalıştıran Turgut Ekinci, paket servisleri farklı bir yöntem kullanıyor. Ekinci baba yadigarı traktörle paket servisi yapıyor. Bu durum karşısında müşterilerin şaşkın bakışlarını olduğundan bahseden Ekinci "Bir senedir paketleri böyle götürüyoruz. Müşteriler, traktörlü pide salonu orası mı, diye arıyorlar" dedi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:56
Paket servisinde traktör kullanınca gündem oldu
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Karabük'te yaşanan ilginç olayda Soğuksu Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşam süren Turgut Ekinci 'nin servisi bir hayli dikkat çekti. Ekinci, bir sene önce açmış oldukları pide salonunda paket servisleri için babadan kalma yadigar traktörü kullandı.

Konuyla ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Ekinci, “Bir senedir paketleri böyle götürüyoruz. Müşteriler sipariş verirken traktörlü pide salonu orası mı, diye soruyor. " dedi.

Ekinci'nin 18 yaşındaki oğlu Mustafa Can Ekinci de babasıyla paket servis işinde. Oğul Mustafa Can Ekinci ise durumla ilgili olarak “Traktör, müşterilerin dikkatini çekiyor. Normalde motosiklet bekliyorlar. Konaya basıp ‘siparişiniz geldi’ deyince şaşırıyorlar” diye konuştu.


Son Güncelleme: 29.05.2021 10:56
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Anahtar Kelimeler:
PaketServisPideTraktör
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