Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini havada bırakarak tokalaşmadı!

Doha'da Katar Emiri Al Sani tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafilesinde yer alan AK Partili vekil Öznur Çalık, heyet takdimi sırasında Al Sani'nin kendisine uzattığı eli havada bıraktı ve tokalaşmadı.

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Katar'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah Doha'ya geçti. Burada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan'a Emirlik Divanı'nda da ayrıca karşılama töreni düzenlendi. Törenden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani törendeki yerlerini aldı ve her iki ülkenin de milli marşları dinlendi.

Tören kıtasında denetleme yapıldıktan sonra her iki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti. Heyete katılan herkesle tokalaşarak hoşgeldiniz diyen Katar Emiri Al Sani, AK Parti Malatya milletvekili ve MKYK Üyesi Öznur Çalık'a geldiğinde eli havada kaldı. Öznur Çalık, Al Sani'nin kendisine uzattığı elini ger çevirdi ve ona elini göğsüne koyarak selam verdi. Katar Emiri ise kendisine yapılan bu hareketi büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.