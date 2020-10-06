Özgü Namal eşi Ahmet Serdar Oral'dan üzücü haber! Serdar Oral hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti. Özgü Namal geçtiğimiz yıllarda oyunculuk kariyerini sonlandırmış ve eşi Serdar Oral ile birlikte Muğla Köyceğiz’e taşınmıştı. Ünlü oyuncunun 53 yaşındaki eşi Oral’ın, bugün kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çiftin Köyceğiz’deki evinin bakıcısı Serdar Oral’ın kalp krizi geçirdiğini fark etti ve Oral Köyceğiz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanedeki müdahaleler Serdar Oral’ı hayatta tutmaya yetmedi. Serdar Oral’ın cenazesi İstanbul’a getirildi. Oral’ın cenazesinin Kanlıca Mezarlığı’na defnedildiği öğrenildi.

Özgü Namal ile Serdar Oral 2013 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. Sonrasında evlenen Özgü Namal ve Serdar Oral çiftinin iki çocuğu dünyaya gelmişti. İstanbul’dan uzaklaşmak isteyen çift çocuklarıyla birlikte Muğla’nın Köyceğiz ilçesine taşınmıştı.