Özge Karabulut, kadının gücünü Atak helikopterinin kokpitine oturarak tekrar gösterdi!

Türk polis Teşkilatına pilot komiser yardımcısı olarak göreve başlayan ve daha sonra 'Havacılık Daire Başkanlığı' tarafından düzenlenen pilotaj sınavında büyük başarı gösteren Özge Karabulut, pilotlukla ilgili tüm eğitimlere girmeye hak kazandı. 28 yaşındaki Özge Karabulut, 9 hafta süren eğitimleri başarıyla tamamladı ve Atak helikopterinin kokpit koltuğuna oturarak Türkiye'nin taarruz helikopteri pilotluğu görevinde ilk kadın pilot olarak tarihe geçti.

Diğer hiç bir ülkenin polis teşkilatlarında bulunmayan taarruz helikopteriyle başta terör olma üzere tüm suç ve suçlularla mücadele içerisinde bulunan polis teşkilatı, özellikle teröristlerle olan sıcak çatışmalarda taarruz helikopteri ile doğrudan saldırıda bulunabiliyor. Gerçekleştirilen eğitimler sonrası ise başarılı bulunan pilotlar, bu helikopteri kullanmaya hak kazanarak Türk polisinin gücünü tüm çatışmalarda gösteriyor.

Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı tarafında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan pilotların arasında yer alan komiser yardımcısı Özge Karabulut, ise gösterdiği başarılardan sonra Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopterini kullanacak olan pilotu olurken girdiği pilotaj eğitimi sonrası 'Bell 429' ile Atak helikopterleri intibak eğitimlerinden de geçerek kendisine verilen tüm eğitimleri başarıyla tamamladı.

Son 2 yılını pilot olmak üzere yaklaşık 4 yıldır Emniyet Teşkilatı'nda görev aldığını söyleyen Özge Karabulut, Atak pilotu olduğu için ve Türkiye'nin taarruz helikopteri kullanan ilk kadın pilotu olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Göreve başlarken öncelikle disiplin kuralına dikkat ettiklerini belirten Karabulut, Türk Polis Teşkilatı'nın asıl amacı olan kamu güvenliği ve vatan topraklarını koruma görevinde gökyüzü polisleri olarak daimi görev başında olduklarını ifade etti.