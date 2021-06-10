Özel Öğrenci Yurtları ve Fiyatları 2021-2022

Türkiye genelinde ekonomik yeni düzenlemelerle yurt fiyatlarında da artış olacağı düşünülmektedir. Covid-19 sürecinde yurt kapasitelerinin yarına düşürülmesi ve eğitimdeki yenide düzenlemelerle şehir dışında eğitim gören öğrencilerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde özel yurtlar hakkında araştırmalar yaparken fiyat aralıklarını da dikkate almaları gerekmektedir.

Türkiye’de Kız Öğrenci Yurtları Fiyat Listesi

2022 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin kalacakları yurt düzenlemelerinde pandemi sürecinde tek kişilik odalara yönelineceği üzerine araştırmalar yapılmaktadır. Bu süreçte yapılan toplantılarda 200 kişilik kapasiteye sahip İstanbul yurt fiyatları kız öğrencilerin tek başına kalacakları oda düzenlemeler yapmaktadır. Aynı zamanda İzmir yurt fiyatları ve Ankara yurt fiyatları için de yurt fiyat listesi tek kişilik odalara göre düzenlenmiştir.

Özel kız öğrenci yurtları 1000 TL ile 2500 TL arasında olacaktır.

Öğrenci yurdu vakıf özellikli yurtların 800 TL ile 1500 TL arasında olması beklenmektedir.

Rezidans kız öğrenci yurtları için 1500 TL ile 3000 TL arasında fiyat aralıkları düşünülmektedir.

Apartlar için hizmet özelliklerine göre 900 TL ile 1800 TL arasında fiyat aralıkları verilmiştir.

Türkiye’de Erkek Öğrenci Yurtları Fiyat Listesi

Türkiye’de erkek öğrenci yurtları için Ankara, İzmir ve İstanbul için yapılan düzenlemelerde, İstanbul yurt fiyatları yeni zam açıklamaları yapmayı beklemektedir. Yurtların kapasitesi arttığı için fiyatlarda oynama olabilir. Aynı durum İzmir yurt fiyatlarına yansırken, Ankara yurt fiyatları da konum ve yurt özelliklerine göre değişiklik gösterebilecektir.

Erkek apart yurt fiyatları 1000 TL ile 1900 TL arasındadır.

Erkek özel yurt fiyatları 900 TL ile 2000 TL arasında zam değerinde olacağı açıklanmıştır.

Erkek rezidans öğrenci yurtları 1600 TL ile 3000 TL arasında

Erkek Vakıf yurtları için 1000 TL ile 2000 TL arasında fiyatlar bulunmaktadır.

Şehir ve yurt özelliklerine göre fiyat aralıklarında değişiklikler olabileceği gibi öğrencinin kalacağı oda ve kişi sayısına göre de farklılık olabilmektedir. Türkiye genel yurt fiyat listesi olarak, kesin fiyat aralıkları olarak sunulmamıştır. Yeni zamların Ağustos ve Eylül ayında açıklanması beklenmektedir.

Türkiye’de Yurt Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir ?

Türkiye’de yurt seçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında, yurdun konumu ve fiyat aralıkları dikkate alınmalıdır. Türkiye’de genel olarak 7/ 24 güvenlik hizmet veren ve düzenli olarak yurdun kontrol edilmesini sağlayan düzenlemeler yapılarak öğrencilerin sağlıklı ve güvenli eğitim alabilecekleri seçeneklerden yararlanması sağlanmaktadır. Öğrenci dostu, güvenilir özel yurtlar için belgelerinin de kontrol edilmesi önemlidir.

Öğrenci Yurdu Deprem Sigortası Neden Önemlidir ?

Öğrencilerin yurt içinde güvende olduklarını gösteren deprem sigortası binanın kontrol edildiğini ve depreme dayanıklılığının onaylandığını göstermektedir. Bina yapılarına değil, gerçekten yurt yapılarına göre düzenlemeler dikkate alınarak, öğrencilerin yurtlarda kalması sağlanmalıdır. Özel yurt seçerken yangın ve deprem sigortası dikkate alınmalıdır.

Türkiye’de Yangın Merdiveni Zorunluluğu Öğrenci Yurtları Düzenlemesi

Yangın merdiveni ve yangın çıkış kapılarının olması toplu yaşam alanları için önemlidir. Türkiye’de binalara yapılan yurt kurumlarından uzak durularak, gerçekten yurt için yapılandırılmış olan mimariye dikkat edilmelidir. Öğrencinin güvenle kalabileceği yurt düzenlemeleri dikkate alınarak, yangın merdiveni, acil durum kapıları ve yangın söndürme sensörleri hakkında bilgi alınmalıdır.

Türkiye’de Öğrenciler Yurtlarda Ne Zaman Kalabilecek?

Eyurtlar.com’dan edindiğimiz bilgilere göre yüz yüze eğitimin başlayacağı Eylül ayından itibaren öğrenci yurtlarının da açılması beklenmektedir. Öğrencilerin bu süreçte, Ağustos ayından itibaren öğrenci yurdu kayıtlarını başlatmaları tavsiye edilmektedir. Yurt kapasiteleri düşürüleceği için öğrencilerin açıkta kalmamak için önceden yurt kayıtlarını yaparak, tek kişilik odalarda kalabilecekleri kurumsal yurt seçimlerini yapmaları önemlidir.

Kaynak:https://www.eyurtlar.com