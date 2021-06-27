Özel güvenlik görevlilerinin silahlı çalışabilmelerine doktor karar verecek

Özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak isteyen adaylar için hazırlanan sağlık şartlarında bir takım değişiklikler yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların sağlık raporlarını tam teşekküllü hastanelerden almaları istenecek. Özel güvenlik olarak görev yapabilecekleriyle ilgili hazırlanan sağlık raporunda ise kimlerin silahla kimlerin de silahsız olarak çalışmasına doktor karar verecek.

Başvuru sırasında verilecek olan sağlık raporunda doktorların 'Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur' yada 'Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur' şeklinde yazması istenecek. Doktor raporunda aranan şartları yerine getirmeyen adayların raporlarında ise 'Özel Güvenlik Görevlisi Olamaz' ifadesiyle kesin karar yazılacak.

Yönetmelikte ayrıca adayların kas-iskelet sistemleri ve ruh sağlığı hastalıklarının yanı sıra duyu organları sorunu yaşayanların bu mesleği yapamayacakları belirtilirken geçerli sağlık raporuyla temel eğitim sertifikası alanların sertifikalarının geçerlilik süresi boyunca tekrar rapor istenmeyecek.