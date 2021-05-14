Öz kızıyla cinsel ilişki yaşayan baba gözaltına alındı! Kızının ifadesi şoke etti!

Mide bulandıran olay Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Tekeler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 51 yaşındaki S.T adlı şahıs, 27 yaşındaki öz kızı F.T ile cinsel ilişkiye girdi. Yapılan görüntülü ihbar sonucu ortaya çıkan olay sonrasında jandarma ekipleri eve baskın düzenleyerek S.T’yi gözaltına almak istedi.

Kendi rızası ile ilişkiye girmiş (!)

Evine baskın düzenlenen S.T, jandarma ekiplerine saldırdı. Kaçmaya çalışan şahıs, ekipler tarafından zorlukla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Bu sırada avukat eşliğinde ifadesi alınan F.T, babası ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söyledi. Baba ise kızıyla cinsel birliktelik yaşadığını ve ihbar videosundaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

S.T, ifadesinin ardından ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçuyla adliyeye sevk edildi.