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Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte alkol içmesi sonucunda hayatını kaybetti

Bursa'da sahte alkol alan Ercan Yalçıntaş hayatını kaybetti.

24 Ocak 2021 Pazar 16:08
Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte alkol içmesi sonucunda hayatını kaybetti
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Dizi ve tiyatro oyunları ile karşımıza çıkan oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa’da aldığı sahte alkolden dolayı hayatını kaybetti.

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde gerçekleşen olayda hayatını kaybeden oyuncu en son amcası tarafından dün öğlen saatlerinde görülmüştü. Bu haberin üzerine eve gelen annesi oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

Doktorların yaptığı inceleme sonucunda oyuncu Yalçıntaş’ın sahte alkol almasından dolayı öldüğü bildirildi. Öğrenimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde alan oyuncu, Arka Sokaklar, Payitaht, Eve Dönüş, Vatanım Sensin, Türkan gibi projelerde yer almıştı.

Bunun yanı sıra birçok tiyatro oyununda da bulunan oyuncunun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Daha önce AMATEM’de tedavi almış olan oyuncunun ölümü ile alakalı soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 24.01.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
ErcanYaşçıntaşAkolSahteAlkol
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