İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındı

Oyuncu Ayşegül Çınar bulunduğu otomobilde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle göz altına alındı. Ayşegül Çınar, İstanbul'da bir mekanda eğlence çıkışı çevirmeye takıldı ve uyuşturucu nedeni ile göz altına alındı. İşte detaylar...

07 Mart 2021 Pazar 15:35
Oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındı
Takip Et:

Ayşegül Çınar İstanbul’da bir mekandan eğlence çıkışı çıktığı yolda polis çevirmesine yakalandı. Çevirmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu nedeni ile Ayşegül Çınar ve yanında bulunan arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, konu ile alakalı araştırmalarını sürdürürken uyuşturucunun arabaya Çınar’ın bir arkadaşı tarafından atıldığı öne sürüldü. Polis konu ile alakalı geniş çağlı araştırmasını sürdürüyor.

Eğlence çıkışı çevirmeye yakalandı

Ortaya atılan iddialara göre oyuncu Ayşegül Çınar, Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlencedeydi. Eğlence çıkışı yola koyulan oyuncu çevirmeye yakalandı. Çevirmede uyuşturucu ile bulunan oyuncu arkadaşları ile beraber gözaltına alındı. Uyuşturucuyu oyuncunun eski sevgilisinin arabaya bıraktığı iddia edildi.

Ayşegül Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermişti.



Son Güncelleme: 07.03.2021 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AyşegülÇınarUyuşturucuGözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
2 Mart’ta nereler açılacak? 2 Mart açılacak mekanlar listesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu

Popüler Haberler

İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Vergi levhası nedir? 2021 Vergi Levhası almak için gerekli belgeler ve işlemler
Arıza dizisi Balaban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüzgar Aksoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Kefaret Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz biyografisi
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler
En çok para kazandıran iş fikirleri
Şekerbank personel alımı tarihi ve şartları
İbo Show konuğu Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?
Müge Anlı'dan geri adım! Canlı yayında doktorlardan özür diledi
2019 Yılı Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 mazerete bağlı yer değiştirme takvimi
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin kimdir, nereli yaşı kaç?
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 7 Mart 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza dizisi Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar’ın yer aldığı diziler
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.