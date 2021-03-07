Oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındı

Ayşegül Çınar İstanbul’da bir mekandan eğlence çıkışı çıktığı yolda polis çevirmesine yakalandı. Çevirmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu nedeni ile Ayşegül Çınar ve yanında bulunan arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, konu ile alakalı araştırmalarını sürdürürken uyuşturucunun arabaya Çınar’ın bir arkadaşı tarafından atıldığı öne sürüldü. Polis konu ile alakalı geniş çağlı araştırmasını sürdürüyor.

Eğlence çıkışı çevirmeye yakalandı

Ortaya atılan iddialara göre oyuncu Ayşegül Çınar, Beylikdüzü’nde bir mekanda eğlencedeydi. Eğlence çıkışı yola koyulan oyuncu çevirmeye yakalandı. Çevirmede uyuşturucu ile bulunan oyuncu arkadaşları ile beraber gözaltına alındı. Uyuşturucuyu oyuncunun eski sevgilisinin arabaya bıraktığı iddia edildi.

Ayşegül Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermişti.