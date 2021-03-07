Oyuncu Ayşegül Çınar uyuşturucu iddiasıyla gözaltına alındı

Ayşegül Çınar İstanbul’da bir mekandan eğlence çıkışı çıktığı yolda polis çevirmesine yakalandı. Çevirmede bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu nedeni ile Ayşegül Çınar ve yanında bulunan arkadaşları polis tarafından gözaltına alındı.
Polis, konu ile alakalı araştırmalarını sürdürürken uyuşturucunun arabaya Çınar’ın bir arkadaşı tarafından atıldığı öne sürüldü. Polis konu ile alakalı geniş çağlı araştırmasını sürdürüyor.
Eğlence çıkışı çevirmeye yakalandı
Ayşegül Çınar, Yasak Elma dizisinde Lila karakterine hayat vermişti.
Son Güncelleme: 07.03.2021 15:35