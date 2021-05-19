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Oyun havalarının üstadı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre oyun havası şarkıları ile gündemde yer edinen Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Yılmaz henüz 53 yaşındaydı. Haberi duyan sevenleri yasa boğuldu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:56
Oyun havalarının üstadı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti!
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Oyun havası denilince akla ilk gelen isimlerden olan Oğuz Yılmaz son dakika haberine göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 53 yaşındaki sanatçının ani vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatında yüzlerce müzik sığdıran Yılmaz son röportajında Ama hiçbir kazanç sağlıktan önemli değildir" demişti.

1968 Ankara doğumlu sanatçı, müziğe küçük yaşlardan itibaren başlarken Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başladı. İlk şarkılarını 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında albümü çıkarması ile rekor kıran sanatçı 1991 yılında 10’a yakın albüme imza attı.

  • 1993 'Çarşı Çakalı'
  • 1994' te 'Vurgunum Sana'
  •  1995 yılında 'Zilli Dilek'
  •  1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim'
  •  1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza atan şarkıcı 1999 yılında ise ‘Usta’ albümünü yaparak eserlerine bir yenisini ekledi. 

'Bas Bas Paraları Leyla'ya’ şarkısı ile hem Türkiye’de hem Avrupa’da yoğun ilgi görürken 2003 senesinde ‘Gördün mü?’ albümü çıkardı.

Kızı Sude ile ‘Uğur Böceğim’ şarkısı ile düet yapan şarkıcının müziği milyonlarca kez dinlenirken sanatçının şarkıları hala sevilerek dinlenmeye devam ediyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Yılmaz, Ankara oyun havaları ile tanındı. Ani ölümü ile Türkiye’yi yasa boğarken sevenleri baş sağlığı diledi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
Oyun HavasıOğuz YılmazşarkıAnkara
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