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ÖTV'de yapılan matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV’de gerçekleştirilen matrah değişikliği ile birlikte binek araç alımlarında yeni döneme geçildi. Söz konusu karar hakkındaki Cumhurbaşkanlığı yazısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13 Ağustos 2021 Cuma 11:14
ÖTV'de yapılan matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı
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Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan matrah değişikliğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, binek araçların matrah bedellerinde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre; binek araçlarda yüzde 45 oranındaki ÖTV diliminde yer alan 85 bin TL tutarındaki matrah limitinin 92 bin TL'ye yükseltilirken yüzde 50 oranındaki olan 130 bin TL tutan ÖTV matrah limiti ise 150 bin TL'ye çıkarıldı. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ise şu şekilde:

 


Son Güncelleme: 13.08.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteCumhurbaşkanlığı KararıMatrah DeğişikliğiÖTV
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