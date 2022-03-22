Otomobiller Artık Kullanılmayacak! Uçak Taksiler Geliyor! Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Teknolojinin yeni simgesi uçan taksiler oldu. Uçan taksilerin icadı gerçekleşti. Otomobillerin ve taksilerin papucu dama mı atılıyor? İşte detaylar...

Slovak Şirketi AeroMobil tarafından dünyanın ilk uçan taksisi icat edildi. hem karadan hem de havadan gidebilen bu uçan taksiler ne zaman kullanıma girecek? Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar...

4 Kişilik Uçan Taksi!

Dünya genelinde en büyük problemlerden biri haline gelen park yeri bulma ve park etme sorununu ortadan kaldıran bir icat gerçekleşti. Uzun süredir üzerinde çalışılan ve açıklanması beklenen uçan takislerin icadı nihayetinde gerçekleşti. Bu icadın gündeme gelmesiyle sosyal medya çalkalanmaya başladı. Gelişen teknolojiyle birlikte her yeni günde yeni şeyler icate dilmeye ve satışa sunulmaya devam ediyor. Son icatlar arabalar üzerinde yapıldı. Artık uçan arabalar hayatımızın her yerinde olacak. Peki uçan arabalar Türkiye'ye ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Slovak Şirketi AeroMobil tarafından tasarlanan ve geliştirilmeye çalışılan uçan taksiler nihayetinde icat edildi. AeroMobil tarafından üretin uçan taksiler 4 kişilik kapasiyete sahip. Hem havadan hem de karadan gidebilecek olan uçan taksiler sosyal medya gündemine de bomba gibi düşmeyi başardı. Teknolojinin bu denli noktaya gelmesiyle birlikte bir zamanların hayali olan uçan arabalar artık sadece çizgi romanlarda olmayacak.

Uçan taksiler bireysel kullanım için olmayacak. Taksicilere satılacak olan ya da taksi olarak kullanılması beklenen uçan taksiler 4 kişilik yolcu kapasitesine sahip olacak. Henüz ücreti belli olmayan uçan taksiler şimdiden büyük ilgi gördü. Sosyal medya ise ikiye bölündü. Kimileri bu icadın oldukça yararlı olduğunu söylerken kimileri de teknolojinin bu denli ilerlemesinin işssizliği daha da arttıracağını söyledi. Ücretleri henüz belirlenmeyen uçan taksilerin fiyatı belli değil.

Fiyatı belli olmayan uçan taksilerin yerde yer kaplamayacak olması pek çok kişiyi çok şaşırtt. Park sorunlarının yanı sıra trafik kazalarının da önüne geçmesini bekleyen uçan taksi 2027 yılında alıcılarıyla buluşacak. Fiyatının önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.