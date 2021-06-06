Otomobil'in mandaya çarpması sonucu baba ve kız yaralandı

Edine’ni Keşan ilçesinde gerçekleşengece saatlerinde (00.30 sularında) meydana geldi. Kaza, Keşan-Gelibolu karayolunun 14. kilometresinde gerçekleşti. Ozan Ç. 39 LG 148 plakalı aracı ile Gelibolu’dan Çanakkale yönüne doğru giderken, yolda gezenya çarptı. Ozan Ç’nin arabası hurdaya döndü. Sürücü Ozan Ç. ve arabada bulunan kızı Beril Ç. yara aldı. Arabanın çarptığı manda ise olay yerinde öldü.

Çevredekiler hemen olayı ihbar ederek jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne sev edildi. Jandarma, olaya ilişkin incelemesini ise sürdürüyor.