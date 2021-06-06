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Otomobil'in mandaya çarpması sonucu baba ve kız yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, yolda gezen mandaya bir otomobil çarptı. Araç hurdaya dönerken, sürücü Ozan Ç.(35) ve araçta bulunan kızı Beril Ç.(2) yaralandı. İşte detaylar...

06 Haziran 2021 Pazar 16:26
Otomobil'in mandaya çarpması sonucu baba ve kız yaralandı
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Edine’ni Keşan ilçesinde gerçekleşen kaza gece saatlerinde (00.30 sularında) meydana geldi. Kaza, Keşan-Gelibolu karayolunun 14. kilometresinde gerçekleşti. Ozan Ç. 39 LG 148 plakalı aracı ile Gelibolu’dan Çanakkale yönüne doğru giderken, yolda gezen Mandaya çarptı. Ozan Ç’nin arabası hurdaya döndü. Sürücü Ozan Ç. ve arabada bulunan kızı Beril Ç. yara aldı. Arabanın çarptığı manda ise olay yerinde öldü.

Çevredekiler hemen olayı ihbar ederek jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne sev edildi. Jandarma, olaya ilişkin incelemesini ise sürdürüyor.


Son Güncelleme: 06.06.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
KazaMandaOtomobilEdirne
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