Otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Silivri’de Büyükçavuşlu-Silivri yolunda gitmekte olan otomobil aynı istikamette seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay 21.00’da Büyükçavuşlu-Silivri yolunda meydana geldi. Yusuf Furkan Tezcan’In kullandığı 34 RB 8850 plakalı araç önünde gitmekte olan 61 K 15530 plakalı kamyona çarptı. Kazayı ihbar eden kişiler üzerine olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine geldi. Kaza sebebi ile büyük hasar alan aracın sürücüsü Yusuf Furkan Tezcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybeden sürücü otopsi için morga kaldırılırken kamyon sürücüsü ise ifadesi için emniyete götürüldü.

Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.