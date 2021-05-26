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Otomobilde çıplak halde bulundu, hastaneye kaldırıldı

Karaman'da iç çamaşırlarıyla inşaatta görülen C.M(75), kuma saplanan araçta bulundu. Pantolonu giydirilen C.M ardından hastaneye kaldırılırken polislere "Hava sıcaktı. Ondan Pantolonumu çıkardım" dedi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:39
Otomobilde çıplak halde bulundu, hastaneye kaldırıldı
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Çeltek Mahallesi 502 Sokakta ikamet eden vatandaşlar tarafından bir kişinin yarı çıplak şekilde gezdiği farkına varıldı. Vatadanşlar 112 Acil merkezine durum bildirince ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde bulunan kuma saplanmış araçta C.M.’yi yarı çıplak bir şekilde buldu.

C.M., polise , ”Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım” şeklinde konuştu. Polis, C.M.’nin baygın durumda olması sebebiyle ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, C.M'nin pantolonu giydirildikten sonra şahsı hastaneye kaldırdı. Tedavi işlemleri sona eren C.M., evine gönderildi.


Son Güncelleme: 26.05.2021 14:39
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Anahtar Kelimeler:
çıplakVatandaşAraçOtomobilHastane
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