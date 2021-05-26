Otomobilde çıplak halde bulundu, hastaneye kaldırıldı

Çeltek Mahallesi 502 Sokakta ikamet edenlar tarafından bir kişinin yarışekilde gezdiği farkına varıldı. Vatadanşlar 112 Acil merkezine durum bildirince ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde bulunan kuma saplanmışta C.M.’yi yarı çıplak bir şekilde buldu.

C.M., polise , ”Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım” şeklinde konuştu. Polis, C.M.’nin baygın durumda olması sebebiyle ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, C.M'nin pantolonu giydirildikten sonra şahsı hastaneye kaldırdı. Tedavi işlemleri sona eren C.M., evine gönderildi.