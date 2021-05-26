Otomobilde çıplak halde bulundu, hastaneye kaldırıldı

26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:39
Çeltek Mahallesi 502 Sokakta ikamet eden vatandaş
lar tarafından bir kişinin yarı çıplak
şekilde gezdiği farkına varıldı. Vatadanşlar 112 Acil merkezine durum bildirince ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, inşaatın 50 metre ilerisinde bulunan kuma saplanmış araç
ta C.M.’yi yarı çıplak bir şekilde buldu.
C.M., polise , ”Hava sıcaktı. Ondan pantolonumu çıkardım” şeklinde konuştu. Polis, C.M.’nin baygın durumda olması sebebiyle ambulans çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, C.M'nin pantolonu giydirildikten sonra şahsı hastaneye kaldırdı. Tedavi işlemleri sona eren C.M., evine gönderildi.
Son Güncelleme: 26.05.2021 14:39
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