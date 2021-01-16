İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Otomobil sahiplerini ilgilendirecek gelişme! MTV ödemeleri 1 Şubat’ta sona erecek!

Trafik ya da şube bürolarına kayıt veya tescil etmiş motorlu kara taşıtlarına sahip vatandaşlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı tescil edilmiş uçak veya helikopter olanların MTV ödemesi gerekmektedir. 2021 MTV ödemeleri 1 Şubat 2021’de sona erecek.

16 Ocak 2021 Cumartesi 14:50
Otomobil sahiplerini ilgilendirecek gelişme! MTV ödemeleri 1 Şubat’ta sona erecek!
Takip Et:

Bu yıl Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) diğer yıllardan farklı şubat ayında ödeme yapılacağını duyurdu.   Bu yıl ödemeler işse ocak veya temmuz ayları olmak üzere 2 taksitle ödenebilecek. İlk taksit ödemesi süresi 1 Şubat 2021 günü sona erecek.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hızlı ödeme kolaylığı ile ödeme yapılırken Gelir İdaresi Başkanlığından da anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yapılabilir.  Ayrıca PTT üzerinden de ödeme gerçekleştirilebilir.

Cumhurbaşkanı kararı gereği %9,11 olarak belirlenen rakam bu yıl 1-3 yaşındaki otomobiller için 2021 yılı ödemeleri 1051 TL Ve 1261 TL arası değişiklik gösterebilir. Motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısı olan otomobiller için geçerli olan bu tarife diğer araba özelliklerinde farklılık göstermektedir



Son Güncelleme: 16.01.2021 14:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OtomobilMtvÖdeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu! ‘Silici’ operasyonu 220 gözaltı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! ‘Silici’ operasyonu 220 gözaltı!
Son dakika: Üniversitede iğrenç olay! Tiyatro odasında tecavüz etti
Son dakika: Üniversitede iğrenç olay! Tiyatro odasında tecavüz etti
Böylesi görülmedi! Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu
Böylesi görülmedi! Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu
Türkiye'de bir ilk! Her derde deva ölümsüzlük mantarı üretildi
Türkiye'de bir ilk! Her derde deva ölümsüzlük mantarı üretildi
İzmir'de 600 litre kaçak şarap ele geçirildi!
İzmir'de 600 litre kaçak şarap ele geçirildi!
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelik başvuruları açıklandı!
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelik başvuruları açıklandı!

Popüler Haberler

Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Karabük askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Yalova askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Aksaray askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Sinop askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Siirt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
E-devlet üzerinden HES kodu alma 2021
Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ekrana ne zaman dönecek?
Kardeş Payı dizisi yeniden başlayacak mı? Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in dizisi için sosyal medya harekatı!
Kredi Öderken Banka Kredi Faiz Oranı Artabilir mi?
Sıfır faizli 60 bin TL borç kapatma kredisi kampanyası
Rüyada nakış görmek nedir? Rüyada nakış görmenin anlamı, tabiri nedir?
Siyah elbise ile uyumlu makyaj
E-devlet HGS bakiye sorgulama işlemleri 2021
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 16 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
PTT kart müşteri numarası öğrenme ve hesap numarası sorgulama
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.