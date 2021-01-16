Otomobil sahiplerini ilgilendirecek gelişme! MTV ödemeleri 1 Şubat’ta sona erecek!

Bu yıl Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) diğer yıllardan farklı şubat ayında ödeme yapılacağını duyurdu. Bu yıl ödemeler işse ocak veya temmuz ayları olmak üzere 2 taksitle ödenebilecek. İlk taksit ödemesi süresi 1 Şubat 2021 günü sona erecek.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden hızlı ödeme kolaylığı ile ödeme yapılırken Gelir İdaresi Başkanlığından da anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yapılabilir. Ayrıca PTT üzerinden de ödeme gerçekleştirilebilir.

Cumhurbaşkanı kararı gereği %9,11 olarak belirlenen rakam bu yıl 1-3 yaşındaki otomobiller için 2021 yılı ödemeleri 1051 TL Ve 1261 TL arası değişiklik gösterebilir. Motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısı olan otomobiller için geçerli olan bu tarife diğer araba özelliklerinde farklılık göstermektedir