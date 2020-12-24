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Otomobil mıcır yüklü tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ Malkara ilçesinde yol çalışmasına mıcır taşıyan tıra çarpan otomobil kaza sonrasında hurdaya döndü. Otomobilin içinde sıkışan kişi kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 Aralık 2020 Perşembe 23:24
Otomobil mıcır yüklü tıra çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Tekirdağ’da bağlı Malkara ilçesinde mıcır taşıyan bir tıra arkadan çarpan araç  kaza sonucunda kullanılamaz hale geldi. Araçtaki sürücü hayatını kaybetti.

Akşam saatleri meydana gelen olayda Malkara-Süleymanpaşa yolunda Hikmet Akdemir tarafından kullanılan 59 ABE 843 plakalı araç yol çalışması nedeni ile tek şerit halinde olan yolda yol çalışmasına mıcır taşıyan tıra çarptı. Olayla ilgili konuşan 05 ABK 063 plakalı tırın sürücüsü Serkan Yerli, yolu kontrol ettiğinde araç olmadığını aracın nerden gelip çarptığını anlayamadığını açıkladı.

Çarpma sonucunda araçta sıkışan Hikmet Akdemir sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Akdemir tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.



Son Güncelleme: 24.12.2020 23:24
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağMalkaraKaza
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