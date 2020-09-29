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Otomobil dükkana dalıp merdivenlerde asılı kaldı!

Afyonkarahisar’da gece geç saatlerde otomobil kullanan bir acemi sürücü, direksiyon hakimiyetini sağlayamayarak kaldırıma çıkıp bir iş yerine girip iş yerinin merdivenlerinde asılı kaldı. İş yerinin kapalı o saatlerde kapalı olması olası bir faciayı önlerken, olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

29 Eylül 2020 Salı 15:24
Otomobil dükkana dalıp merdivenlerde asılı kaldı!
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Afyonkarahisar  Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesinde gerçekleşen olayda gece geç saatlerde otomobil kullanan acemi bir sürücü döner kavşaktan dönmeye çalışırken  hızını ayarlayamayarak  yol kenarındaki kaldırımın üzerine çıktı sonrada bir iş yerine daldı. Görenleri şaşkına çeviren kazada iş yerinin kapalı olması gerçekleşebilecek bir faciayı önlerken, otomobil iş yerinin camından içeri girip işyeri merdivenlerde asılı kaldığı olay anı işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


“Allahtan dükkan kapalıydı yoksa kimse sağ kalmazdı”

Olay sonrasında işyerinde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası işyerine gelen işyeri sahibi Ahmet Dönerkaya gözlerine inanamadı. Gece geç saatlerde olayın gerçekleşmesinin olası faciadan dönüldüğünü söyleyen Dönerkaya gündüz saatlerinde olsaydı birçok can kaybı yaşanabileceğini dükkânda masa sandalye cam çerçeve her şeyin devrildiğini söylerken kaldırım yüksekliğinin 3-40 cm olduğunu aracın kaldırımı aştığını dükkâna nasıl girdiğine hayret ettiğini ifade etti. 



Son Güncelleme: 29.09.2020 15:24
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKaza
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