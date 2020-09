Otomobil dükkana dalıp merdivenlerde asılı kaldı!

Afyonkarahisar Dumlupınar Mahallesi Yeşilyol Caddesinde gerçekleşen olayda gece geç saatlerde otomobil kullanan acemi bir sürücü döner kavşaktan dönmeye çalışırken hızını ayarlayamayarak yol kenarındaki kaldırımın üzerine çıktı sonrada bir iş yerine daldı. Görenleri şaşkına çeviren kazada iş yerinin kapalı olması gerçekleşebilecek bir faciayı önlerken, otomobil iş yerinin camından içeri girip işyeri merdivenlerde asılı kaldığı olay anı işyeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

“Allahtan dükkan kapalıydı yoksa kimse sağ kalmazdı”

Olay sonrasında işyerinde can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Olay sonrası işyerine gelen işyeri sahibi Ahmet Dönerkaya gözlerine inanamadı. Gece geç saatlerde olayın gerçekleşmesinin olası faciadan dönüldüğünü söyleyen Dönerkaya gündüz saatlerinde olsaydı birçok can kaybı yaşanabileceğini dükkânda masa sandalye cam çerçeve her şeyin devrildiğini söylerken kaldırım yüksekliğinin 3-40 cm olduğunu aracın kaldırımı aştığını dükkâna nasıl girdiğine hayret ettiğini ifade etti.