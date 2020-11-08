Otomobil bariyere çarptı, araç içindeki yolcu yan yola fırladı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda seyir halinde bulunan bir otomobil bir anda kontrolden çıkarak otomobil bariyerlere çarptı. Araç içerisinde bulunan 23 yaşındaki genç otomobilden fırlayarak hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda Büyükçekmece D-100 karayolundan Avcılar istikametine seyir halinde olan bir araç içerisinde bulunan T.S. adlı genç sebebi bilinmeyen bir neden ile direksiyon hakimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı.

‘Çarpmanın etkisiyle araçtan yan yola fırladı'

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü T.S, ve araç içerisinde bulunan bir kişi yaralanırken sağ arka koltukta bulunan 23 yaşındaki Anıl Sarı, camdan yan yola fırladı. Ağır yara alan Anıl Sarı hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldılar. Bir süre aksayan trafiğin kontrolü sağlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anıl Sarı’nın parçalanan cesedi toplanarak otopsi için adli tıpa gönderilirken araç çekici yardımı ile çekildi.

