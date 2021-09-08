Otobüs firmaları PCR testi zorunluluğu sebebiyle zarar ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında çıkan kararları açıklamıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada 6 Eylül’den itibaren koronavirüs aşısı olmayan vatandaşların negatif sonuçlu PCR testlerini göstermeden şehirler arası otobüs veya uçak seyahatleri yapamayacağını ifade etti.
Otobüs firmaları ise alınan PCR testi kararı konusunda ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı otobüs firmaları alınan bu kararların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünürken bazı otobüs firmaları ise bu kararların yerinde olduğunu ve ekonomik sebeplerin bu kararı kaldırmak için yeterli olmadığını düşünüyor.
Son Güncelleme: 08.09.2021 18:03