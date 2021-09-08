Otobüs firmaları PCR testi zorunluluğu sebebiyle zarar ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında çıkan kararları açıklamıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada 6 Eylül’den itibaren koronavirüs aşısı olmayan vatandaşların negatif sonuçlu PCR testlerini göstermeden şehirler arası otobüs veya uçak seyahatleri yapamayacağını ifade etti.

Aşı olmak istemeyen ve PCR testi yaptırmayan kişiler ise bu karara tepki göstererek otobüslerden bilet almamaya başladı. Bir çok otobüs firması yapılan bu protesto sebebiyle oldukça büyük bir gelir kaybı yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da bu durum gözler önüne serildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlar ise bu kararlara tepki olarak bilet paralarını geri alıyor venı boykot ediyor.

Otobüs firmaları ise alınan PCR testi kararı konusunda ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı otobüs firmaları alınan bu kararların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünürken bazı otobüs firmaları ise bu kararların yerinde olduğunu ve ekonomik sebeplerin bu kararı kaldırmak için yeterli olmadığını düşünüyor.