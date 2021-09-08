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Otobüs firmaları PCR testi zorunluluğu sebebiyle zarar ediyor

Şehirler arası otobüs firmaları, 6 Eylül’den itibaren başlayan PCR testi zorunluluğu sebebiyle zarar ediyor. Bir çok firma gelir kaybı sebebiyle iflasın eşiğinde. Detaylar haberimizde…

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:03
Otobüs firmaları PCR testi zorunluluğu sebebiyle zarar ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında çıkan kararları açıklamıştı. Erdoğan yaptığı açıklamada 6 Eylül’den itibaren koronavirüs aşısı olmayan vatandaşların negatif sonuçlu PCR testlerini göstermeden şehirler arası otobüs veya uçak seyahatleri yapamayacağını ifade etti.

Aşı olmak istemeyen ve PCR testi yaptırmayan kişiler ise bu karara tepki göstererek otobüslerden bilet almamaya başladı. Bir çok otobüs firması yapılan bu protesto sebebiyle oldukça büyük bir gelir kaybı yaşadı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da bu durum gözler önüne serildi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlar ise bu kararlara tepki olarak bilet paralarını geri alıyor ve otobüs firmalarını boykot ediyor.

Otobüs firmaları ise alınan PCR testi kararı konusunda ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı otobüs firmaları alınan bu kararların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünürken bazı otobüs firmaları ise bu kararların yerinde olduğunu ve ekonomik sebeplerin bu kararı kaldırmak için yeterli olmadığını düşünüyor.

 


Son Güncelleme: 08.09.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanOtobüs FirmalarıPCR Testi ZorunluluğuKabine Toplantısı
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