Oto yıkamacıda çalışan genç basınçlı su tabancısının kurbanı oldu

18 yaşındaki bir gencin hayatına mal olan iş kazası Antalya Muratpaşa'da yaşandı.

Aziz Özkan isimli genç çalışmaya bugün başladığı oto yıkamacı iş yerine kendi otomobili sabah saatlerinde geldi. Hemen işinin başına geçen ilk olarak araba yıkamak için kullandığı bezleri yıkamak için basınçlı su tabancasını çalıştırdı. Bir anlık dikkatsizliğine tabancının basıncıda eklenince Özkan'ın ayağı kaydı ve talihsiz genç yere düşüp başını beton zemine çarptı.

Olayı fark eden diğer arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekibine ihbar etti.Acil olarak kaza yerine gelen ekipler yaralanan gence ilk müdahaleyi yapıp hemen hastaneye kaldırdılar.

18 yaşındaki Aziz Özkan hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.

Öte yandan gencin bugün oto yıkamacıda ki ilk çalışma günü olduğu öğrenildi.