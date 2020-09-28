Otizmli genç piyanist Müzik bölümüne derece ile girdi!

19 yaşında otizmli olan genç piyanist, Yaşar Üniversitesi konservatuar yetenek sınavında derece elde ederek müzik bölümüne girmeyi başardı.

İzmir’de yaşayan Doğa Tırpan Otizmli bir genç Yaşar Üniversitesi Konservatuar Müzik bölümüne hazırlandı. Yetenek sınavına giren Tırpan derece ile Müzik bölümüne alındı.

Yapılan açıklamada Absolut ve Mutlak Kulak adı verilen seslerin nota karşılığını tanıyabilme ve aktarabilme yeteneğinin olduğu belirtilirken bu sayede derece elde etti.

19 yaşında ki otizmli Doğa Tırpan’ın kabulünü açıklayan isim ise Yaşar Üniversitesi Müzik bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni açıkladı. Susanni geçmişte Cem Vardancı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerinin olduğunu ve bu gençlerin bölümü derece ile bitirdiklerini hatırlattı.

Yaşar Üniversitesi bünyesinde pek çok özel öğrencinin olduğu belirtilirken ‘Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam tarzı. Doğru eğitimle ve onlara şans verildiğinde neler başarabildiklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine de önek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz.’ Açıklamalarına yer verildi.