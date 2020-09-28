İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel karantinaya alındı!
AB Konseyi Başkanı Charles Michel...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Otizmli genç piyanist Müzik bölümüne derece ile girdi!

İzmir'de yaşayan Doğa Tırpan yetenek sınavına girdiği Yaşar Üniversitesi Müzik bölümüne derece ile girmeyi başardı. Piyanoda mutlak kulak ve Absolut yeteneğine sahip olduğu açıklanan genç piyanist merak edilmeye başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:51
Otizmli genç piyanist Müzik bölümüne derece ile girdi!
Takip Et:

19 yaşında otizmli olan genç piyanist, Yaşar Üniversitesi konservatuar yetenek sınavında derece elde ederek müzik bölümüne girmeyi başardı.


İzmir’de yaşayan Doğa Tırpan Otizmli bir genç Yaşar Üniversitesi Konservatuar Müzik bölümüne hazırlandı. Yetenek sınavına giren Tırpan derece ile Müzik bölümüne alındı.

Yapılan açıklamada Absolut ve Mutlak Kulak adı verilen seslerin nota karşılığını tanıyabilme ve aktarabilme yeteneğinin olduğu belirtilirken bu sayede derece elde etti.

19 yaşında ki otizmli Doğa Tırpan’ın kabulünü açıklayan isim ise Yaşar Üniversitesi Müzik bölümü Dr. Öğretim Üyesi Payam Gül Susanni açıkladı. Susanni geçmişte Cem Vardancı, Ateş Güldoğan gibi otizmli öğrencilerinin olduğunu ve bu gençlerin bölümü derece ile bitirdiklerini hatırlattı.

Yaşar Üniversitesi bünyesinde pek çok özel öğrencinin olduğu belirtilirken ‘Hepsi de çok yetenekli ve müzik onlar için bir yaşam tarzı. Doğru eğitimle ve onlara şans verildiğinde neler başarabildiklerini görüyoruz. Öğrencilerimizin başarılarının gençlere ve ailelerine de önek olmasını, üniversiteli olma oranlarının artmasını ümit ediyoruz.’ Açıklamalarına yer verildi.



Son Güncelleme: 28.09.2020 18:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yaşar üniversitesiPiyanistYetenek Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai’nin tutukluluğuna yapılan itiraza ret geldi!
"İsimsizler Hareketi" davasında 18 kişi adliyeye sevk edildi
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmata el konuldu
Azerbaycan Türkiye dışındaki uçak seferlerini durdurdu
Azerbaycan Türkiye dışındaki uçak seferlerini durdurdu
Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu
Hatalı basım 200 lirayı koleksiyonculara 250 bin TL'den satışa sundu

Popüler Haberler

Şükran Ovalı kimdir? Şükran Ovalı'nın hayatı
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Ücretsiz izine çıkarlan çalışanın primleri ödenir mi? 2020
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
Çiftlik hayvanları türleri ve çeşitleri nelerdir? 2020
BDDK'dan ev hanımlarına, öğrencilere, işsizlere kredi kartı müjdesi!
Şeker hastaları malülen emekli olma şartları nelerdir? diyabet hastalığı malulen emeklilik 2020
Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2020 Ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihi
2020 YKS tarihi değişti mi? ÖSYM YKS yeni sınav tarihi ne zaman?
Kamu personeli ve işçileri uzaktan ve dönüşümlü çalışma nedir? Kimler uzaktan ve esnek çalışabilecek?
Psikoteknik test nedir, nasıl yapılır? Psikoteknik testi için gerekli evraklar ve geçerlilik süresi
iPhone mesaj ve aramada ışıklı flaş uyarısı nasıl açılır?
Stajyer maaşları ne zaman yatıyor? Stajyer maaşı asgari ücretin kaçta kaçıdır?
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncuları kimlerdir? Kanal 7 Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncuları
Arka Sokaklar yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Ptt emekli kredisi ne kadar veriyor? 2020 Ptt emekli kredisi faiz oranları ve limitleri
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Eylül 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.