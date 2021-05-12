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Otelinde hırsızlık yapan kişiyi bulup polise götürdü

Edirne İpsala ilçesinde oteline giren hırsız ile sokakta karşılaşan otel sahibi hırsızı yakalayarak polise götürdü. Hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsın başka bir suçtan da arandığı öğrenildi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 21:25
Otelinde hırsızlık yapan kişiyi bulup polise götürdü
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Edine’ye bağlı İpsala ilçesinde otelinde hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişi ile sokakta karşılaşan otel sahibi, hırsızlık yaptığını iddia ettiği kişiyi yakalayarak polise götürdü.

Olay birkaç ay önce Edine’ye bağlı İpsala ilçesinde bulunan bir otelde yaşandı. Otel sahibinin iddiasına göre H.D isimli bir şahıs otele girerek otelden bir televizyon ve kasada bulunan paraları çaldı. Otel sahibi Özgür Ötücü hırsızdan şikayetçi oldu. İki ay sonra Hal Geçidi Sokak üzerinde yürüyen Özgür Ötücü otelinde hırsızlık yaptığını iddia ettiği H.D isimli kişi ile karşılaşarak yakaladı.

H.D’yi yakalayan otel sahibi, şahsı polise teslim etti. Yakalanan kişinin başka bir suçtan daha aranıyor olduğu öğrenildi.

 


Son Güncelleme: 12.05.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
OtelHırsız
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