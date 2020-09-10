Otel odasında dehşet! Kaldığı otelde gece yarısı yatağında oturan bir adamla karşılaştı

Kırıkkale’de yaşanan olayda Kardelen Kamişli isimli genç kız, iş için gittiği şehirde pazartesi akşam saatlerinde otele giriş yaptığını belirtti.Otel giriş çıkısında sıkıntı yaşamadığını markete gidip gelip işleri yapıp gece yarısından sonra uyudu. Gece 2.30 civarında uyandığında yatağında oturan bir adam görünce şok olan genç kız o korku dolu dakikaları sosyal medyadan paylaştı. Adamın içeri ne zaman ve ne şekilde girdiğini bilmeyen ve ne kadar orada oturduğunu anlamayan genç kız bağırıp çağırmaya başladı o korku ve panikle odadan çıkamayan kız adamın kimsin diyerek tepki gösterdi. Adamın Nurbanu’nun arkadaşısın sözleriyle iyice korkan genç kız hayatında Nurbanu diye birini tanımadığını belirtti. Ayakkabılarını yatağa, ceketini bavulun üzerine koyan adam kızın resepsiyonu aramasıyla yardım için görevliler gelene kadar odadan çıktı.

Yaşadığı bu korkunç olayı sosyal medyada paylaşan genç kız için valilik harekete çıktı. Kırıkkale valiliği olay ile ilgili inceleme başlattı. Valilik olay ile ilgili açıklamalarda bulunurken 2 kişinin de şüpheli olarak yakalandığını belirtti. Genç kıza geçmiş olsun dileklerini iletti.