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ÖSYM'den yeni uygulama! Sınav başvurularında HES kodu zorunluluğu getirdi

ÖSYM başkanlığı tarafından getirilen yeni uygulamaya göre adaylar sınavlara başvuru sırasında HES kodu istenecek. Adaylar HES kodunu sisteme nasıl kaydedecek? Adaylar HES kodunu nasıl alacak? İşte detaylar..

13 Ağustos 2020 Perşembe 17:17
ÖSYM'den yeni uygulama! Sınav başvurularında HES kodu zorunluluğu getirdi
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ÖSYM başkanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda sınava başvuru yapacak adaylar için HES kodu alma zorunluğu uygulamasını başlattığını duyurdu.

Adayla ÖSYM tarafından yapılan sınavlara başvuru yapabilmek için ilk olarak HES kodu alacak.

HES kodu nasıl alınır


HES kodu sağlık bakanlığı tarafından pandemi süresince uygulamaya alınan Hayat Eve Sığar Uygulamasından alınabilmektedir.Adaylar Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazlarına indirip kendi bilgilerini girdikten sonra HES kendilerine özel HES kodlarını alabilirler

HES kodu ösym sistemine nasıl kaydedilecek ?

HES kodunu alan adaylar, ösym'nin aday işlemleri modülünden kendi kimlik no ve şifrelerini girdikten sonra açılan modülde 'HES Kodu Bilgilerim' alanına kendi kodlarını yazıp kaydebilecekler.

ÖSYM tarafından sistemde HES kodu olmayan adaylar sınavlara başvuru yapamayacak



Son Güncelleme: 13.08.2020 17:17
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