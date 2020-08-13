ÖSYM'den yeni uygulama! Sınav başvurularında HES kodu zorunluluğu getirdi

ÖSYM başkanlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda sınava başvuru yapacak adaylar için HES kodu alma zorunluğu uygulamasını başlattığını duyurdu.
Adayla ÖSYM tarafından yapılan sınavlara başvuru yapabilmek için ilk olarak HES kodu alacak.
HES kodu nasıl alınır ?
HES kodu ösym sistemine nasıl kaydedilecek ?
HES kodunu alan adaylar, ösym'nin aday işlemleri modülünden kendi kimlik no ve şifrelerini girdikten sonra açılan modülde 'HES Kodu Bilgilerim' alanına kendi kodlarını yazıp kaydebilecekler.
ÖSYM tarafından sistemde HES kodu olmayan adaylar sınavlara başvuru yapamayacak
Son Güncelleme: 13.08.2020 17:17