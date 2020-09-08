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ÖSYM'den son dakika açıklaması! 2020 EKPSS ertelendi

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. 2020 EKPSS Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

08 Eylül 2020 Salı 22:06
ÖSYM'den son dakika açıklaması! 2020 EKPSS ertelendi
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ÖSYM’den milyonları ilgilendiren açıklama geldi. 11 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan EKPSS’nin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

2020 EKPSS ertelendi!

11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) koronavirüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu. ÖSYM’nin konu hakkında yaptığı resmi açıklama şöyle;


‘’Başkanlığımızca 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) uygulanma tarihi, Sağlık Bakanlığı ‘’COVİS-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nun sınavın ilerleyen bir tarihte yapılması önerisi doğrultusunda ÖSYM Yönetim Kurulunca yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. Sınav için ek başvuru tarihi ile kuraya katılacak adayların başvuru yapacağı tarihler de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.’’

EKPSS kura başvuru tarihi ne zaman?

ÖSYM’nin açıklaması doğrultusunda, 2020 EKPSS kura başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Kura geç başvuru tarihi ise 10-11 Kasım 2020 olacağı bildirildi.

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 22:06
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ÖSYMEKPSS
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