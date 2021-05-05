ÖSYM'den açıklama! KPSS başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında sınav takvimleri araştırılmaya başlandı. KPSS başvuru tarihleri açıklananlar arasında yerini alırken KPSS ilk oturumu milyonlarca aday tarafından merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin açıklamalarında KPSS 1. Oturum sınavının 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

ÖSYM ayrıca adaylar için kılavuzları 28 Mayıs 2021 tarihinde aktif hale getireceğini açıklarken başvuruların 14 Haziran tarihinde son bulacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

KPSS oturum ve tarihleri