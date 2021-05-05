İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

ÖSYM'den açıklama! KPSS başvuru tarihleri belli oldu!

ÖSYM açıklamaları ile merak edilmeye başlandı. KPSS sınavı ile ilgili açıklamalar adaylar tarafından merak edilirken adaylar KPSS başvuru tarihleri ne zaman? sorularını araştırmaya başladı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:04
ÖSYM'den açıklama! KPSS başvuru tarihleri belli oldu!
Takip Et:

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalar sonrasında sınav takvimleri araştırılmaya başlandı. KPSS başvuru tarihleri açıklananlar arasında yerini alırken KPSS ilk oturumu milyonlarca aday tarafından merak edilmeye başlandı. ÖSYM’nin açıklamalarında KPSS 1. Oturum sınavının 1 Ağustos tarihinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

ÖSYM ayrıca adaylar için kılavuzları 28 Mayıs 2021 tarihinde aktif hale getireceğini açıklarken başvuruların 14 Haziran tarihinde son bulacağı açıklananlar arasında yerini aldı.

KPSS oturum ve tarihleri

  • 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları: 1 Ağustos 2021
  • 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi): 7 - 8 Ağustos 2021
  • ÖABT: 15 Ağustos 2021

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMAçıklamaKPSSBaşvuru TarihiBelli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..

Popüler Haberler

Boğaç Aksoy kimdir, kaç yaşındadır? Boğaç Aksoy hakkında bilgiler
Bahar Şahin kimdir, kaç yaşındadır? Bahar Şahin hangi yapımlarda yer almıştır?
2021 yılında hac yapılmayacak mı? Suudi Arabistan'dan flaş karar!
Chelsea-Real Madrid karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda?
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Defne ile Son Gece oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
Doğduğun Ev Kaderindir 42. bölüm TV 8 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Doğduğun Ev Kaderindir yeni son bölüm izle
50000 tl ye alınabilecek araba tavsiyesi 2021
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları 2 Mayıs 2021 Pazar
İpragaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Canlı izle Gaziantep FK Sivasspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Gaziantep - Sivas maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar nelerdir? 2021
Kanal D Yüzleşme programının sunucusu Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş'in hayatı
Şok Market ürünlerinden Alcatel 1T 10'' tablet özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
Masumlar Apartmanı 32. bölüm TRT 1 canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.