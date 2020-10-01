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ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları 1-12 Ekim arası olacak!

Birçok kişi tarafından beklenen ALES başvuruları başladı. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile başvuruların başladığını duyurdu.

01 Ekim 2020 Perşembe 22:04
ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları 1-12 Ekim arası olacak!
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ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlikte milyonlarca kişinin beklediği ALES başvuruları başladı. Resmi intenet sitesi üzerinden ALES başvurularının başladığını duyuran ÖSYM, 12 Ekim’e kadar başvuruların devam edeceğini duyurdu.

Dijital ortam üzerinden yapılacak başvurular, mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapacak kişilerin HES kodu alması zorunlu olurken, kişiler HES kodu ile birlikte sınava başvuru hakkına sahip olacak.



Son Güncelleme: 01.10.2020 22:04
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ÖSYMALESBaşvuru
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