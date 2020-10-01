ÖSYM açıkladı! ALES başvuruları 1-12 Ekim arası olacak!

tarafından yapılan açıklama ile birlikte milyonlarca kişinin beklediğiları başladı. Resmi intenet sitesi üzerinden ALES başvurularının başladığını duyuran ÖSYM, 12 Ekim’e kadar başvuruların devam edeceğini duyurdu.

Dijital ortam üzerinden yapılacak başvurular, mobil uygulama üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapacak kişilerin HES kodu alması zorunlu olurken, kişiler HES kodu ile birlikte sınava başvuru hakkına sahip olacak.