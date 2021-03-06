Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 şahıs gözaltına alındı!

Osmaniye’de alınan kaçak kazı ihbarlarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı düzenlediği baskınlar sonrasında 4 kişiyi gözaltına aldı.

lar, Osmaniye’ninİlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenirken açıklamalar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere Köyü Galaaltı bölgesinde kaçak kazı çalışmaları yapıldığı ihbarı alındı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı sonucu bulunan malzemelere Jandarma ekipleri tarafından el koyuldu.