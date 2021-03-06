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Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 şahıs gözaltına alındı!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde alınan kaçak kazı ihbarlarını değerlendiren Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. İncelemelerin devam ettiği adreste bulunan malzemelere el koyulduğu açıklandı.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:07
Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 şahıs gözaltına alındı!
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Osmaniye’de alınan kaçak kazı ihbarlarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı düzenlediği baskınlar sonrasında 4 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonlar, Osmaniye’nin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenirken açıklamalar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı. Kadirli ilçesine bağlı Söğütlüdere Köyü Galaaltı bölgesinde kaçak kazı çalışmaları yapıldığı ihbarı alındı. Düzenlenen operasyonlar sonucunda kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı sonucu bulunan malzemelere Jandarma ekipleri tarafından el koyuldu.



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:07
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKADİRLİKaçak KazıOperasyon4 Gözaltı
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