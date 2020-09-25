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Osmaniye'de evinde uyuşturucu imal eden şahsa baskın: 3 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi!

Osmaniye'de narkotik ekiplerine yapılan ihbarlar ile bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sonucunda suçlu suç üstü yakalanırken 3 kilo 600 gram uyuşturucu maddeye el koyuldu.

25 Eylül 2020 Cuma 16:57
Osmaniye'de evinde uyuşturucu imal eden şahsa baskın: 3 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi!
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde alınan ihbarlar sonrasında evinde uyuşturucu yetiştirdiği ihbarı alınan kişinin evine baskın yapıldı. Yapılan baskın sonrasında 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli Köyünde A.İ.A isimli şahıs evinde uyuşturucu imal ettiği gerekçesi ile baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sonucunda imal ettiği ve ticaretini yaptığı gerekçesi ile 3 kilo 600 gram uyuşturucu madde yakalandı.

Ele geçirilen 3 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken aynı zamanda 600 gram sentetik uyuşturucu madde olan bonzaiye de el koyuldu.

Yapılan açıklamalarda A.İ.A isimli şahsın sorgusu devam ederken işlemler tamamlandıktan sonra tutuklanmak üzere cezaevine gönderileceği bilgisi verildi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 16:57
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ManisaBaskınUyuşturucu3 Kilo 600 Gram
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