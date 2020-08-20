Osmaniye'de bir mahalle karantinaya alındı

Osmaniye ilinde bir mahallede koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina işlemi uygulandı. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında birçok il ve ilçelerde bulunan mahalle, köy ve beldede karantina uygulaması yapılmıştır.

Ülkemizde koronavirüs vaka sayıları artmaya başladı. Vakalar artınca devlet de önlem almaya başladı. Bu kapsamda Osmaniye’deki Yaverpaşa Mahallesi’ne giriş ve çıkışlar kapatıldı. Konuyla alakalı Osmaniye Valiliği açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, ‘’Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilimizdeki Yaverpaşa Mahallesi’ne girişler ve çıkışlar yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar bu mahalleye girişler ve çıkışlar iptal edilmiştir. Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında bu karar alınmıştır. Oy birliği ile gerekli işlemler başlatılmıştır. Gerekli konu mahallenin camisinden anons edildi’’ ifadelerine yer verildi.