Osman Kavala neden tutuklu?

İşadamı Osman Kavala, babasının vefat etmesinin sonrasında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini ele aldı. 1983 tarihinde İletişim Yayınlarının kuruluşunda yer almıştır. Osman Kavala kimdir? Osman Kavala gezi olaylarındaki rolü nedir? Gibi sorular merak edilenler arasında yerini aldı.

Gezi olaylarıyla ilgili açılan davalarda adı geçen Osman Kavala, 1999 depreminden sonra aktif iş hayatına son verip sivil toplum kuruluşu ve faaliyetinde yer almaya başlamıştır. 2002 tarihinde Anadolu Kültür Deneğini kurmuştur.

Osman Kavala Kimdir?

Kavala, 2 Ekim 1957 yılında Paris’te doğmuştur. İstanbul Robert Lisesinden mezun olduktan sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tamamlamıştır. 1982 yılında Kavala Grubu Şirketlerinin yönetimini üstlenmiştir. 1983 yılında ise İletişim Yayınları Kuruluşuna Katılmıştır.

1999 depreminin sonrasında destek verdiği dayanışma faaliyetlerine tam destek vermek için iş hayatından çekilme kararı almıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasında yardımcı olmuştur. 2002 senesinde bu alanda çalışmalarını ilerleterek Anadolu Kültür’ün kurulmasını sağlamıştır. 1990 yılları sonrasında Anadolu Kültür’ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezini kurmuştur. 2005 senesinde faaliyete başlayan Kars Sanat Merkezi, 2009 yılına kadar iletişimin en önemli kanallarından birisi olarak hizmet vermiştir.

Avrupa Birliği sürecinde destek vermek amacı ile çalışmalar yürütmüş ve 2011 yılı itibariyle yürütülen TANDEM programını da Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında kültür yöneticilerine yönelik uzun vadede sürmesi hedeflenen işbirliklerine faaliyetlerde bulundu. 2012 senesinde faaliyete geçen BAK projesiyle sanatsal faaliyetleri destekledi. Kurmuş olduğu merkezler, Anadolu Kültür, TANDEM, BAK farklı film ve sergi projesine verdiği destekler ve 2015’de başlayan Yeni Film Fonu projeleri ile sanatsal ve kültürel faaliyetlere önderlik etti. Anadolu Kültür’e bağlı olaraktan 2008 senesinde Tophane’de DEPO kurdurmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Aktif Görev Aldı

Osman Kavala, bunların yanı sıra Kültürel Mirası Koruma Deneğine destekte bulunmuştur. Asıl uğraşmış olduğu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı dışında Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi birçok denek ve vakıfların yönetiminde bulunmaktadır.

Kavala, gezi olayları nedeniyle 2017 senesinde gözaltına alınmıştı. 1 Kasım 2017’de gözaltına alınan Kavala, Şubat 2020'de beraatına karar verilmiştir.

Osman Kavala, 2019 senesinde "Ayşenur Zarakolu Özgür Düşünce Ödülü" ve "Avrupa Arkeolojik Miras Ödülü" almaya hak kazanmıştır. İşinsanı, Ayşe Buğra ile evlidir.

Osman Kavala Neden Tutuklu?

Gezi parkında yaşanan olaylardan dolayı görülen davalarda yargılanan ve sonrasında beraat etmesine karar verilen Kavala, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasından gözaltına alınmıştır.